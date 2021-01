Rutte en RIVM niet hoopvol: nauwelijks verbetering te zien

Drie weken zit Nederland in een lockdown, maar hoe goed die werkt is nog altijd niet duidelijk.

Terwijl het aantal positieve coronatesten daalt, blijft het aantal patiënten met Covid-19 onverminderd hoog. Bovendien stijgt nog steeds het aantal coronapatiënten dat (intensieve) zorg nodig heeft. Deze ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen maken het moeilijk om te kunnen concluderen of de strenge maatregelen effectief zijn.

Premier Mark Rutte (VVD) is dan ook „niet heel hoopvol” over de situatie. Dinsdag, in een debat met de Tweede Kamer, wilde hij nog niks zeggen over een mogelijke verlenging van de lockdown, die tot en met 19 januari van kracht is. Maar volgens Rutte kan er pas versoepeld worden als het aantal nieuwe IC-opnames is gedaald tot rond de tien per dag, nu ligt dat op ruim vijftig.

Ook het RIVM is somber gestemd. „Overtuigende effecten van de lockdown blijven vooralsnog uit”, schreef het instituut dinsdag bij de bekendmaking van de weekcijfers. Die jongste cijfers laten een gemengd beeld zien: het aantal positieve tests daalde afgelopen week, redelijk snel zelfs. 56.440 keer kreeg het RIVM een melding van een positieve test door, een afname van 16 procent ten opzichte van de week ervoor. Maar er kwamen ook veel minder mensen naar de teststraat . 13,7 procent van de afgenomen tests was positief, dat is iets hoger dan de week ervoor (13 procent).

Waarom er minder mensen naar de teststraat kwamen, is onduidelijk.

Mogelijk heeft dat te maken met de feestdagen – doorgaans zijn mensen meer geneigd om zich op werkdagen te laten testen. Het RIVM houdt ook de optie open dat er minder mensen met klachten zijn door de lockdown, waardoor er ook minder mensen besmet zouden kunnen raken met bijvoorbeeld een verkoudheid.

Daarnaast blijft onzeker hoeveel nieuwe besmettingen er tijdens de feestdagen waren, toen mensen bij elkaar op bezoek gingen; daarvan is het effect pas in de komende dagen terug te zien. Het is daardoor goed mogelijk dat de komende dagen de cijfers niet gaan dalen, maar zelfs gaan stijgen.

Als de lockdown effect zou hebben, zou dat inmiddels ook in de ziekenhuizen te zien moeten zijn. Daar is het beeld wisselend: het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdeling daalde naar 1.713, zo’n 10 procent minder dan de week ervoor. Maar op de IC’s groeide het aantal opnames juist met zo’n 10 procent, naar 336.

De druk op de zorg blijft onverminderd hoog. Rond Oud en Nieuw leek het aantal opnames even te dalen, maar de afgelopen dagen stijgt het weer. Inmiddels liggen er in totaal ruim 2.000 mensen op de verpleegafdelingen en ruim 700 op de IC’s.

Onzekerheid troef

Het kabinet beslist volgende week of de lockdown na 19 januari versoepeld kan worden. Nu de cijfers een wisselend beeld en zeker geen eenduidige daling laten zien, wordt die beslissing in grote onzekerheid genomen. Het is nog lang niet duidelijk of de lockdown genoeg is om de tweede golf te keren. Uit modellen van het RIVM bleek eerder al dat de piek in ziekenhuisopnames best eens eind februari zou kunnen komen, door seizoenseffecten in de temperatuur en luchtvochtigheid waardoor de overdracht van het virus veel moeilijker te stoppen is ten opzichte van de eerste golf.

Eerder toonde Rutte zich bereid te kijken of scholen wellicht vóór 19 januari weer open zouden kunnen, maar daar zal in elk geval geen sprake van zijn, zei hij in de Tweede Kamer. De besmettingen liepen in december met name hard op onder kinderen in de middelbareschoolleeftijd. Het aantal positieve tests daalt in die leeftijdscategorie nu hard, maar het aantal afgenomen tests in deze groep is de afgelopen weken meer dan gehalveerd – mogelijk omdat veel scholieren met name op voorspraak van school naar de teststraat gaan, en die druk is weggevallen sinds de scholen zijn gesloten. Afgelopen week was ongeveer 19 procent van alle geteste mensen van tussen de 14 en 17 jaar positief, veel meer dan in andere leeftijdscategorieën.

Extra onzekerheid geeft de ‘Britse’ mutatie van het virus die extra besmettelijk lijkt te zijn. Ook in Nederland is die variant gevonden, onder meer op een basisschool in de regio Rotterdam. Onderzoek moet uitwijzen of kinderen extra vatbaar zijn voor deze variant.

