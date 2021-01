Russische metro voor het eerst bestuurd door vrouwen

Voor het eerst zitten vrouwen achter het stuur van Russische metro’s. Het metrobedrijf van Moskou liet zondag weten dit jaar vijftig vrouwen te zullen aannemen, waarvan de eersten inmiddels aan de slag zijn gegaan. Het ambt staat sinds 1 januari niet meer op een wettelijk vastgelegde lijst met verboden beroepen voor vrouwen.

De beroepenlijst werd in 1974 ingevoerd en omvat functies die gevaarlijk zouden zijn voor de gezondheid van vrouwen. President Vladimir Poetin keurde de lijst in het jaar 2000 opnieuw goed. Onder meer de beroepen parachutist, automonteur en het maken van blaasinstrumenten stonden erop. Na veel kritiek bracht het Russische kabinet de lijst in september 2019 terug van 456 beroepen naar circa honderd. De aanpassing ging 1 januari van kracht.

Het besturen van een metro was niet weggelegd voor vrouwen omdat het te zwaar zou zijn om lange tijd onder de grond door te brengen. Hier was kritiek op, aangezien in het ondergrondse metrosysteem wel vrouwelijke schoonmakers, caissières en liftbediendes werkzaam zijn. De Moskouse metrolijn zegt trots te zijn op haar nieuwe vrouwelijke medewerkers. Voor hen wordt een speciaal uniform ontworpen, waarbij ze „zelf mogen kiezen of ze een broek of een rok dragen”.