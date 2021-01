Rechter New York blokkeert sancties VS voor medewerkers ICC

Een rechter van een federale rechtbank in New York heeft maandag sancties voor medewerkers van het Internationaal Strafhof die voortkomen uit een decreet van Donald Trump geblokkeerd, omdat die in strijd zouden zijn met de Amerikaanse grondwet. Dat meldt persbureau Reuters.

De bepaling is gedaan in een rechtszaak die werd ingebracht door vier hoogleraren die straffen boven het hoofd hing onder het in juni ingevoerde decreet. Zij worden in de zaak gesteund door mensenrechtenorganisatie Open Society Justice Initiative uit New York. Hoewel de rechter het belang erkende dat de Amerikaanse regering heeft bij het uitvoeren van diens buitenlandbeleid, stelt zij dat de VS „moeten zorgen dat de nationale veiligheid geen talisman wordt om onwelgevallige aanklachten af te wenden”.

De bepaling van rechter Katherine Polk Failla is voorlopig. Het hoofd van de mensenrechtenorganisatie James Goldston riep aankomend president Joe Biden op het decreet weer in te trekken, zodra hij vanaf 20 januari de macht in de Verenigde Staten overneemt. Volgens Goldston is het decreet „in directe tegenspraak met de historische strijd voor internationale gerechtigheid van Washington”.

Hoofdaanklager

Onder het decreet van de Amerikaanse president kunnen economische sancties en reisrestricties worden uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof en mensen die het hof ondersteunen. Ook kan voorkomen worden dat familieleden van medewerkers naar de VS afreizen.

In september werden door de VS sancties opgelegd aan hoofdaanklager Fatou Bensouda van het Strafhof, die onderzoek doet naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan. Zo werden haar banktegoeden in de VS bevroren. In 2019 werd haar visum al ingetrokken door de VS. Deze sancties kunnen ook door Biden heroverwogen worden.

