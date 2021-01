‘Pieces of a Woman’: een vrouw in duigen, een relatie in duikvlucht

Het is beslist niet ieders idee van Netflix & chill: een onafgebroken shot van een half uur over een bevalling die vreselijk misloopt. Martha boert, kreunt en protesteert. Echtgenoot Sean reddert machteloos met yogabal en ademhalingsoefening. En bij inval-vroedvrouw Eva breekt de paniek langzaam door de professioneel geruststellende glimlach.

Bepaald geen reclame voor thuisbevalling, deze pijnlijk schurende scène die Vanessa Kirby in september terecht de prijs voor beste actrice bezorgde op het filmfestival van Venetië. Al is het optreden van Shia LaBeouf en Molly Parker ook memorabel, het acteren imponeert in Pieces of a Woman over de hele linie. De acteurs gaan er echt voor, wat ook een verdienste is van regisseur Kornél Mundruczó en scenariste Kata Webér in hun eerste Amerikaanse – in Montreal opgenomen – film. Voor dit Hongaarse koppel is de film persoonlijk: ze beleefden zelf een miskraam en stopten dat weg. Tot Mundruczó aantekeningen van Webér las over een aanvaring met haar moeder over haar rouw onder het kopje ‘Pieces of a Woman’.

Een vrouw in duigen: het levert een schrijnende film op, veel rauwer en moeilijker te verteren dan Mundruczó’s recente, semi-fantastische films als White God (straathonden komen in opstand tegen mensen, 2014) of Jupiter’s Moon (vluchteling krijgt superkrachten). Pieces of a Woman is georganiseerd in losse winterdagen – 8 oktober, 21 december, 5 februari – na de bevalling. Telkens blijkt het koppel verder uiteen gedreven, met als breekpunt een verkild familiediner.

Martha kropt haar verdriet en woede op, bijt zich vast in bitse ontkenning. Ze gaat weer snel aan het werk, wil het lichaampje van haar dode dochter zelfs ter beschikking stellen aan de wetenschap. Oma Elizabeth (Ellen Burstyn), een harde dochter van een Hongaarse Holocaust-overlever, aast op wraak: de vroedvrouw moet bloeden. Haar hangt 5 tot 8 jaar celstraf boven het hoofd wegens dood door schuld. Oma vindt een bondgenoot in schoonzoon Sean, een broeierig rancuneuze, lompe bouwvakker die ze eigenlijk te min vindt voor haar dochter. In de allereerste scène koopt oma een SUV voor het echtpaar en ziet Sean dat – terecht – als opzetje om hem te vernederen.

Niet alles is even handig gescript in Pieces of a Woman. De structuur – hoofdstukken in de rouwverwerking – werkt op zich goed: we zien een huwelijk in stadia desintegreren terwijl de brug die Sean bouwt zijn voltooiing nadert. Een dieptepunt is een treurige poging tot drangseks, een scène die nog net iets harder binnenkomt nu acteur Shia LaBeouf recent door zijn ex FKA Twigs werd aangeklaagd wegens seksueel geweld. Toch geeft die structuur de film soms iets abrupts en komt de apotheose, het proces tegen de vroedvrouw, daardoor als een duveltje uit een doosje.

Het neemt niet weg dat Pieces of a Woman opmerkelijk is in zijn genre, als je rouwverwerking een genre mag noemen. Vaak botsen in dit soort films types rouw – ontkenning, razernij, depressie – met elkaar en groeien haarscheurtjes in een relatie zo uit tot breuklijnen. Hier ontbreekt verzoening – zij het niet acceptatie – maar hoe erg is dat? Was deze relatie sowieso niet gedoemd? Of heeft oma Elizabeth op de drempel van haar dementie listig hun relatie getorpedeerd?

De verdienste van Pieces of a Woman is een bewuste emotionele rommeligheid en ambivalentie die aan het werk van John Cassavetes doet denken en het je lastig maakt partij te kiezen. Ik zag Pieces of a Woman twee keer en zag twee keer een andere film: altijd interessant.

Correctie: in een eerdere versie werd een aantal keer gesproken over kraamvrouw waar vroedvrouw werd bedoeld. Dit is aangepast.

Drama Pieces of a Woman Regie: Kornél Mundruczó. Met: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Sarah Snook. Te zien op Netflix ●●●●●

