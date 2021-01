Oud-FVD’er Annabel Nanninga wil niet Tweede Kamer in voor JA21

Amsterdams raadslid en senator Annabel Nanninga wil na de verkiezingen in maart niet voor de politieke partij JA21 de Tweede Kamer in. Dat zegt de voormalig Forum voor Democratie-prominent dinsdag in een interview met EW. Nanninga richtte de partij vorige maand op met eveneens oud-FVD-prominent Joost Eerdmans en stond aanvankelijk onderaan de kandidatenlijst. Eerdmans is lijsttrekker van JA21.

Nanninga zegt tegen EW dat ze een eventuele zetel, behaald met voorkeursstemmen, niet zal accepteren. Naar eigen vindt Nanninga het „niet netjes” om haar huidige zetel in de Eerste Kamer en plek in de gemeenteraad van Amsterdam op te geven. De zetel in de Eerste Kamer kreeg ze vorig jaar, toen ze nog aangesloten was bij Forum voor Democratie. Momenteel is ze senator voor JA21.

Nanninga en Eerdmans richtten JA21 op nadat zij het FVD van Thierry Baudet met veel bombarie verlieten. Binnen die partij ontstond in november ruzie vanwege antisemitische uitingen in de jongerentak. Later kwam ook het leiderschap van Baudet onder vuur, toen hij door verschillende prominenten zelf van antisemitisme werd beschuldigd. Een groot deel van de toenmalige kandidatenlijst van FVD stapte op; een aantal van hen, waaronder senator Nicki Pouw-Verweij en bestuurslid Lennart van der Linden, sloot zich bij JA21 aan. FVD presenteerde vorige maand een nieuwe lijst voor de verkiezingen van maart.