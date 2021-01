Opening Poolse supermarkt Schijndel uitgesteld vanwege veiligheid omwonenden

In de Brabantse plaats Schijndel mag de komende tijd geen Poolse supermarkt worden geopend. Dat heeft burgemeester Kees van Rooij van de overkoepelende gemeente Meierijstad bepaald, zo meldt persbureau ANP dinsdag. Van Rooij zou het besluit hebben genomen na gesprekken met de politie, de pandeigenaar, de toekomstige huurder en omwonenden, die zich zorgen maken over hun eigen veiligheid. Vorige maand werden verschillende Poolse supermarkten getroffen door explosies.

De toekomstige huurder van de beoogde supermarkt in Schijndel is lid van een familie die meerdere Poolse winkels bezit. Een aantal van hun Poolse winkels zijn vorige maand geraakt door explosies. Het pand in Schijndel blijft zeker tot mei gesloten. De gemeente onderzoekt of eerdere opening haalbaar is; waar dat vanaf hangt, is niet direct duidelijk. De gemeente was dinsdagavond niet bereikbaar.

Sinds vorige maand ontploften explosieven bij Poolse winkels in Aalsmeer, Beverwijk, Heeswijk-Dinther en onlangs ook in Tilburg. De winkels worden uitgebaat door verschillende families van Irakees-Koerdische afkomst. De politie sprak bij het explosief in Tilburg van een „gecoördineerde actie, die specifiek gericht is tegen deze supermarkten”.

