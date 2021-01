Ook zonder prijs is Zuid een paradijs

Een eengezinswoning. Dat antwoordt Mo (26) op de vraag wat hij zou kopen als hij een flink bedrag zou winnen. We staan in de straat Schere in Zuidwijk, Rotterdam-Zuid. Het is op deze plek geen gekke vraag. Want de SuperPostcodePrijs van 1 miljoen is in de eerste week van 2021 in Schere gevallen. Mo wist dat niet. Hij heeft geen loten. Zijn vriend Nourdin (25), met wie hij een ommetje maakt, ook niet. Mo zou trouwens, na de eengezinswoning, zijn prijzengeld hebben besteed aan het helpen van ándere mensen – oud, ziek, gebrekkig.

De meeste mensen in Zuidwijk hebben niet al te veel geld. Gemiddeld jaarinkomen per inwoner ligt iets boven de 19.000 euro. Je hoopt dat de bewoners van Schere loten hebben. In het rijke plaatsje Akersloot (NH) viel deze week ook een miljoen en daar weten de bewoners niet eens wat ze met het geld moeten doen, zeggen ze in De Telegraaf. „Dat is toch erg!”, zegt winnares Trudy.

Niet zo erg, ze hebben gewoon alles al. Maar oneerlijk verdeeld is het wel. En dat wordt erger door de coronacrisis. Mo werkte in de autoparkeer-business op Schiphol. Daar is nu geen werk. Nourdin is brandwacht. Nauwelijks werk.

Ze klagen niet. Nourdin: „We eten, we drinken, we slapen, we kunnen sigaretten kopen. Sommige mensen leven met bommen elke dag.”

Mo: „Thuis staat de verwarming aan. We hebben een warme douche.”

Ook Tarik (41) van het verzendbedrijfje Tarik Transport heeft geen loten. Hij staat in zijn kantoortje in de Schere tussen stapels pakketten die hij naar Marokko verstuurt en lacht breed. Het kost twee euro per kilo. Hij wordt niet rijk maar hij kan ervan leven met zijn gezin met drie kinderen van 14, 11 en 6 – alhamdulillah.

De jongeman die zijn auto in de straat parkeert, heeft geen enkel lot. „Postcodeloterij? Prijs?” Hij heeft wel een waterpijp in de achterbak. En een plastic bakje met appel/munt-tabak in zijn hand. „Ruik maar. Lekker toch?”

Tel je zegeningen, zeggen de bewoners van Zuidwijk welbeschouwd: Pas als je schulden hebt, geen dak en niet te eten, ben je arm. Majid (37) kende een financieel goede tijd, voor zijn scheiding. En een slechtere tijd daarna, toen het ook door gezondheidsproblemen met zijn kledingzaak minder ging. Hij raakte zelfs een tijdje dakloos toen zijn moeder overleed bij wie hij tijdelijk was ingetrokken.

De redding kwam niet van de Postcodeloterij. Ook Majid heeft geen loten. De redding kwam van zijn familie en van de gemeente die een huis regelde. Hij kwam er pas kort geleden achter dat hij in een achterstandswijk woont, zegt hij voor de deur van zijn flat. „Voor mij voelt het als het paradijs.”

Tom-Jan Meeus heeft vakantie. Deze week wordt hij op deze plek vervangen door Sheila Kamerman