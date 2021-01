Onderschat niet het belang van de Indische Ot en Sien

‘De nieuwste Indonesische geschiedschrijving mist literaire bronnen’ - alleen al de kop van het artikel van Kester Freriks in NRC (18 december) confronteerde de lezer weer eens met het gegeven dat in het Nederlandse gesprek over geschiedenis en maatschappij de stem van de literatuur zo ongeveer ontbreekt – wat overigens geen verbazing hoeft te wekken in een land waar het literatuuronderwijs tot een minimum is gereduceerd en een vooraanstaande universiteit als de VU de studie Nederlands dreigde op te opheffen.

Willem van Toorn is schrijver, dichter en vertaler van o.a. Franz Kafka en Stefan Zweig.

Niet lang na het stuk van Freriks las ik in het Britse dagblad The Guardian een gesprek met Anthea Hartig, de directeur van het National Museum of American History in Washington, die haar visie op de taak van het museum formuleerde als: „Context for historians is the butter to the bread”.

Mentaliteiten

Je zou denken dat de literatuur van een land een wezenlijk deel van die context uitmaakt. En dan niet alleen de literatuur die, in het geval van onze koloniale geschiedenis, zich keert tegen racisme en kolonialisme, maar natuurlijk ook de geschriften die de Nederlandse aanwezigheid in ‘ons Indië’ voorstellen als iets heel gewoons of zelfs prijzenswaardigs.

Context is ook de mentaliteit die generaties lang het gedrag van de overheerser rechtvaardigde. De mentaliteit die generaties schoolkinderen liet opgroeien met van goede bedoelingen overvloeiende leesboekjes als Blond en bruin en de ‘Indische’ Ot en Sien van J. Ligthart en H. Scheepstra. Veel reacties op Freriks’ stuk lijken overigens voort te komen uit het idee dat de literatuur alleen uit romans bestaat en essays, reisverslagen, herinneringen en brieven er geen deel van uitmaken.

De literatuur geniet in Nederland niet het aanzien dat haar elders een belangrijk element maakt van de context die, in de woorden van Anthea Hartig, „the complexity of the past” is.

In de VS zal niemand het in zijn hoofd halen de reflectie op het verleden van plantages en slavernij die de kern is van het werk van William Faulkner, af te doen als ‘de stuiptrekkingen van kanaries in de kolenmijn’, zoals historicus Martin Bossenbroek het werk van de schrijver aanduidt in zijn reactie op Freriks (NRC, 2 januari 2021).

Serieus nemen

Hetzelfde geldt voor het werk van Remarque, Heinrich Böll en Ernst Jünger in Duitsland, Robert Graves en Siegfried Sassoon in Engeland, Curzio Malaparte en Leonardo Sciascia in Italië – de voorbeelden zijn naar believen aan te vullen.

In Frankrijk publiceert Gallimard Les grands articles qui ont fait l’histoire, met daarin teksten van George Sand, Camus en Sartre – om maar een paar schrijvers te noemen.

Andere aanduidingen voor schrijvers die Bossenbroek meent te moeten gebruiken zijn ‘zieners en barden’. Ja, als dat je beeld is van de literatuur kun je haar moeilijk serieus nemen. Ik zou daar de opvatting van literatuurwetenschapper S. Dresden, die de schrijver „de literaire getuige” noemt, tegenover willen stellen.

Overigens hebben kanaries in kolenmijnen duizenden levens gered.