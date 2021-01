Loes Geurts zag Göteborg FC bijna verdwijnen: ‘Het gaat er nogal, eh, rommelig aan toe’

Er zijn van die jaren dat alles wat mis kan gaan, misgaat. Voor Loes Geurts, 125-voudig international en keepster van het Zweedse Göteborg FC, was 2020 zo’n jaar.

In mei liep ze een hersenschudding op, waardoor ze zes maanden aan de kant stond. Eind december kreeg ze te horen dat haar ploeg ophield te bestaan – een besluit dat kort daarna werd herroepen, maar tot veel onrust in het vrouwenvoetbal leidde. En dan was er natuurlijk de pandemie, die ook in Zweden – een land dat lang een eigenzinnige koers met weinig maatregelen volgde – flink heeft huisgehouden.

Je bent er rustig onder gebleven, zo lijkt het.

Ze haalt haar schouders op. „Natuurlijk was ik van mijn à propos toen ik hoorde dat de club ophield te bestaan. Maar al snel dacht ik: komt goed. Of een andere club neemt ons over, of we worden opgekocht door een paar ondernemers, of ik ga elders spelen.”

Kort nadat het nieuws over de opheffing bekend werd, zegden meerdere clubs en sponsoren Göteborg FC hulp toe. Wie dat zijn, weet Geurts niet, maar zij vermoedt dat er een van de drie grotere mannenclubs van Göteborg tussen zit. Deze maand moet er duidelijkheid komen.

Hoe hoorden jullie dat de stekker eruit ging?

„Op maandag 28 december kwam het bericht dat we dinsdag moesten inbellen via een groepscall met eigenaar Peter Bronsman. Geen idee waarover, maar het einde van de club had niemand voorzien. We waren in november nog kampioen van Zweden geworden. Sommige speelsters waren in paniek. Bronsman zei dat het geen geldkwestie was. Corona had er niets mee te maken. Hij kon ons alleen niet ‘de toekomst geven die wij verdienen’. Göteborg was geen partij voor Europese topclubs als Olympique Lyonnais of Wolfsburg. Dat was niet haalbaar met de huidige organisatie. We beschikken bijvoorbeeld niet over een fulltime fysiotherapeut of keeperstrainer. Het gaat er nogal, eh, rommelig aan toe.”

Zo verzuimde de club vorig jaar de contracten van zes basisspeelsters op tijd te verlengen, vertelt Geurts. Toen de ploeg eind 2020 de uitgestelde Champions League-wedstrijd tegen Manchester City speelde, was een aantal van hen al vertrokken. Dat verklaart mede waarom de ploeg in de eerste ronde onderuit ging.

Toen bekend werd dat Göteborg FC werd opgedoekt, toonden meerdere clubs belangstelling voor jou. Heeft dat je verrast?

Ze lacht. „Eén club belde al na een uur. Dat was wel bijzonder, ja. Heel fijn en geruststellend dat mensen op je zitten te wachten.”

Want je bent wel al bijna 35.

„Dat is zo. Maar als de club was opgedoekt en ik niet was overgenomen, was ik gewoon wat anders gaan doen. Oké, misschien niet ‘gewoon’, maar ik had er uiteindelijk wel vrede mee gehad. Ik heb een diploma fysiotherapie waar ik altijd op kan terugvallen.”

In de loop van haar carrière leerde Geurts dat ze niet overal vat op heeft. Aanvankelijk had ze het er bijvoorbeeld heel moeilijk mee dat Sari van Veenendaal in 2017 eerste keus was bij het EK, dat Nederland won. „Ik had mijn zinnen op dat toernooi gezet, maar zat uiteindelijk op de bank.”

Na dat toernooi raakte ze maanden geen bal aan. Ze ging reizen, onder andere door Bhutan met haar moeder, en kwam tot het besef dat sport niet het belangrijkste in haar leven is. „De gezondheid van mijn vrienden en familie, daar gaat het om.”

Door de plotselinge vrijheid begon ze het voetbal te missen. Begin 2018 keerde Geurts terug bij Göteborg, en dat najaar maakte ze haar rentree bij Oranje. Nu richt ze zich op de Olympische Spelen, naar verwachting later dit jaar in Tokio. „Ik heb niet de illusie dat ik nog een WK ga spelen. Maar naar Tokio... dat is iets bijzonders. Daar wil ik heel graag bij zijn. Of ik speelminuten krijg weet ik niet. Mijn eerste doel is de selectie te halen.”

Ze zal er nog hard aan moeten trekken, beseft ze, want door de hersenschudding heeft ze vorig seizoen geen wedstrijd gespeeld. Tijdens de kampioenswedstrijd, begin november, keek ze toe vanaf de bank.

Dat zal niet makkelijk zijn geweest.

„Het voelde heel dubbel. Ik was blij voor mijn teamgenoten en de staf, maar ergens liet het kampioenschap me ook koud. Ik voelde me geen deel van het team. Het was niet mijn prijs. Ik was nog maar net hersteld.”

Ze liep de hersenschudding op tijdens een training. Ze kreeg een schop tegen haar hoofd en voelde al vrij snel dat het „niet oké” was. „Ik kon niet tegelijkertijd keepen en praten. Toen een van de meiden na de training vroeg hoe het ging, barstte ik in tranen uit. Hevige emotionele reacties zijn een symptoom van een hersenschudding, wist ik. Ik ben meteen naar huis gegaan en later naar een neuroloog. Samen met hem heb ik een herstelprogramma opgesteld. Een beetje wandelen, lichte huishoudelijke taken – aan meer kwam ik niet toe die eerste maanden. Het was echt koorddansen.”

Maar nu voelt ze zich fit, verzekert ze. Haar contract bij Göteborg loopt nog een jaar. Wat ze daarna gaat doen weet ze nog niet, maar één ding is zeker: ze wil in Zweden blijven wonen. Met haar vriend, een piloot, woont ze in een dorp niet ver van Göteborg. Op de vraag waar ze zichzelf over vijf jaar ziet, zegt ze: „Dan hoop ik moeder van twee kinderen te zijn en als fysiotherapeut te werken. Niet in de voetbalwereld, maar in een ‘gewone’ setting. Ik help liever patiënten een kopje koffie naar hun mond te brengen, dan een topsporter wedstrijdfit te krijgen. Dat laatste blijft een luxeprobleem.”