Jimi Hendrix kost 1.203 legoblokjes, Dylan 1.070

Stel, op het bordje naast de ‘Nachtwacht’ zou precies vermeld staan hoeveel verf Rembrandt gebruikte van een bepaalde kleur. Zou dat de waarde of de waardering van het schilderij veranderen? Zoals we vrijwel alles waarderen in termen van formaat, gewicht en hoeveelheid (soms zelfs de medemens), zou dat dan ook met kunstwerken kunnen? Dat ze bij Sotheby’s een paar kilo kunstwerken veilen (hoe dikker de lijst, hoe groter de waarde, immers, of juist andersom). Het zou verhelderend kunnen zijn: de ene schilder kan met minder verf hetzelfde bereiken als de ander en heeft dan een hoger soortelijk gewicht. Of als handreiking voor de interpretatie: dit is een zonnig schilderij want er zit anderhalve liter geel in verwerkt.

De Amerikaanse legokunstenaar Nathan Sawaya werkt een beetje zo. Bij elk legokunstwerk dat hij maakt, is aangegeven hoeveel legoblokjes hij ervoor gebruikte. En dat is verrassend interessant. Dat een dinosaurus nabouwen van lego 80.020 blokjes vraagt, is misschien niet veelzeggend. Maar dat een legoportret van Jimi Hendrix 1.203 blokjes vergt, terwijl je Bob Dylan al kan vastleggen met 1.070 stuks, heeft in elk geval een correlatie met het aantal noten dat ze spelen. Andy Warhol vergde trouwens 1.657 blokjes, maar dat terzijde.

Zelfportret van Nathan Sawaya. Foto The Art of the Brick

Sawaya, van wie 100 kunstwerken tentoongesteld zijn in de expositie ‘The Art of the Brick’, werd legokunstenaar toen hij op zijn tiende geen hond van zijn ouders kreeg. Hij besloot toen maar om er een van lego te bouwen. Eenmaal volwassen werd hij nog wel advocaat, maar hij bouwde toch liever legowerelden. Sindsdien doet hij dat. Zo is er een ‘Groene torso’, met de handen over de oren, waar de vraag onder staat: ‘Heb jij je ooit zo gevoeld’? En lego blijkt een ideale manier om desintegratie te verbeelden, al heb je daar wel 10.124 blokjes voor nodig.

Sawaya maakte ook kunstwerken na: ‘De schreeuw’ van Munch, ‘De kus’ van Klimt of ‘De grote golf van Kanagawa’ van Hokusai. Wat opvalt is dat een fragment uit het ‘Tapijt van Bayeux’ (870 blokjes) eenvoudiger na te maken is dan ‘Het echtpaar Arnolfini’ van Jan van Eyck (7.023 blokjes). En dat ‘Nieuwe harmonie’ van Paul Klee (4.655 blokjes) bijna onherkenbaar is als je het vergelijkt met het origineel. Gezichtsuitdrukkingen worden geabstraheerd wanneer ze van lego worden gemaakt. Maar ze blijven beter herkenbaar dan abstractie – die nog abstracter wordt. De ‘Venus van Milo’ bouwde hij ook na (18.483 blokjes). Stel dat Nathan Sawaya nu op een dag besluit die armen er weer aan te hangen – bij wijze van ultieme restauratie – dan komen er, schat ik, toch al snel 21.304 blokjes aan te pas.

Nathan Sawaya: Vermeers Meisje met de parel

Foto The Art of the Brick Nathan Sawaya: Munchs De schreeuw

Foto The Art of the Brick

The Art of the Brick. Amsterdam, Kalverpassage, t/m ma 5/4.Tickets zijn per 19/1 weer beschikbaar op Amsterdam, Kalverpassage, t/m ma 5/4.Tickets zijn per 19/1 weer beschikbaar op artofthebrick.nl