In Ommen zijn ze niet meer verlamd door de crisis

In Ommen trekt niemand uit protest een geel hesje aan. De enige gele hesjes worden er gedragen door de mannen die aan de turbo-rotonde werken die het doorgaand verkeer naar Zwolle, Raalte en Hardenberg sneller moet laten doorstromen. De mannen zijn niet opstandig – zij werken juist stug door.

„‘t Giet zoals ‘t giet, zo zeggen wij dat hier”, zegt Hans van Lingen.

Berna Poelarends: „Ja, zo denken de meesten. Het gaat zoals het gaat. Het wordt wel een keer anders.”

Van Lingen: „De Spaanse griep hebben we ook overleefd.”

Zo ging Ommen in Overijssel de tweede lockdown in: man, man, het is wat. Diepe zucht. Gaan! Café De Herberg van Hans van Lingen was voor de lockdown al weken dicht. „Je houdt vol. Maar het duurt en het duurt.”

De zeven leren kappersstoelen van Berna’s Hairfashion waren plotsklaps leeg. De salon van Berna Poelarends moest dicht. „Je kan wel gaan zitten sippen”, zegt ze. „Maar dat zit niet in me.”

Taxi Steen bleef open, maar tien auto’s zijn tijdelijk uit bedrijf genomen. December is normaal een heel drukke maand, door familiebezoek, zegt Diana Begeman aan de grote ronde tafel waar geen chauffeur koffie drinkt. Dit jaar hadden weinig chauffeurs met Kerst dienst.

Berna Poelarends kreeg veel appjes met het verzoek de knipafspraak te verzetten naar 20 januari. Ze leerde van de eerste lockdown: mobiel nummer op de deur, haarverfpakketjes maken. De kerststukjes uit de zaak nam ze mee naar huis. „Kunnen we er toch nog van genieten.”

Ook de eigenaresses van kledingwinkel Quattro Store schakelden snel. Op de eerste dag van de lockdown trokken ze zélf alle winterjassen aan. Ze posten de foto’s op Instagram, met de beschikbare maten. De dagen erop volgde de rest van de collectie, met steeds joliger foto’s. Volgers kunnen bestellen. Alles was flink afgeprijsd, maar de inkooprijs hadden ze terugverdiend. In Ommen bezorgden ze aan huis, op de fiets. In de buurtschappen met de auto. „Per dag zo’n 25 bestellingen”, zegt Jenneke Veurink. „Hilarisch. We krijgen een boost van dit soort rare dingen. We hebben in elk geval geen tijd om in te kakken.” Inmiddels is de winkel vrijwel leeg. Ruimte voor de nieuwe collectie.

Silo Kledingreparatie is open, want essentieel. Er komen minder klanten want de kledingzaken zijn dicht, vertelt Nazli Dogan van Silo Kledingreparatie. Ze hebben wel veel herstelwerk. „En gordijnen! Veel gordijnen.” Iedereen is bezig met z’n huis.

De winkels die open zijn, hebben het druk. „Het is nu heel anders dan na de eerste lockdown”, zegt Vera ten Brinke van Sis & Bro Bakery. „Toen waren de eerste twee weken verschrikkelijk.” Ze waren open, maar verlamd. „We wisten niet wat we moesten doen.”

De bakker herpakte zich. Er kwam een tompouce-drive-in met Koningsdag. Het assortiment meeneemkoffie werd uitgebreid. Er kwamen „brievenbuspakketjes” voor Moederdag (met chocolade, zoete broodjes en cakejes) en voor Vaderdag (met brood, bier en worst). De parkeerplaats naast de bakker is leeg, maar besteld wordt er des te meer. Ten Brinke: „Van de Kirsch tulband met Kerst tot belegde broodjes. Gewoon voor thuis.”

Het gaat zoals het gaat. Ommenaren zitten de crisis uit, dan maar thuis met een extra lekker belegd broodje. Maar voor de horeca ligt dat anders: de vele cafés en restaurants in het toeristenstadje zijn al sinds 14 oktober gesloten. Veel meer dan afhaalmenu’s aanbieden is er niet te doen. Grand café De Veghte was in december zo creatief mogelijk met een „bieremmer” met speciaal bieren en hapjes en doe-het-zelf kerstmenu. Hoofdgerecht: hertensucade met kruidkoekjus. „Het zorgt voor wat cashflow”, zegt chefkok Raoul Seijsener met een zucht.

Herman Hermes, eigenaar van restaurant en snackbar Flater, sprong zelf maar in de auto om zijn saté en boerenschnitzel rond te brengen. „Je kunt een hoop bravoure maken, je schiet er niets mee op.”

Hans van Lingen loopt door zijn lege café. Hij trekt de wc’s een keer door, draait de kranen even open en zet een dichtgevallen koelkast weer op een kier. Voor sommige stamgasten was een drankje in De Herberg het enige uitje van de dag. Hij belt een van hen, die corona heeft.

„Goeiedag jongen. Ik was even benieuwd hoe het met je gaat.”

...

„Geveld… Corona heeft je goed te pakken. Potverdikkie.”

...

„En op de televisie is ook al geen kloten. Ben je mooi klaar mee, man.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 januari 2021