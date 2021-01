‘Hiddema ziet tóch af van plek op lijst FvD: koers te populistisch’

Prominent partijlid Theo Hiddema wil toch geen lijstduwer zijn op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De partijkoers is te populistisch en de campagne van voorman Thierry Baudet richt zich te veel op het coronabeleid van het kabinet, aldus Hiddema dinsdag tegen de NOS.

Een opvallende stap die volgt op de eind november ingezette exodus binnen FvD. Hiddema stapte diezelfde maand per direct op als Tweede Kamerlid na de onrust die binnen de partij was ontstaan. Eind december liet hij aan de Volkskrant weten alsnog een plek te ambiëren op de kieslijst - onderaan de lijst op plek 50. Een terugkeer in de Kamer sloot hij destijds ook niet uit. Dat hele plan lijkt nu weer in de prullenbak te verdwijnen.

De campagne van Baudet is politiek irrelevant „vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid”, zo schrijft Hiddema in een brief aan de partijleider, waar NOS over schrijft en die rondgaat op sociale media. „Wij zijn geen FvD’ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.”

Tweede op de lijst en voormalig VVD-Kamerlid Wybren van Haga vaart bovendien een populistische koers, zo stelt Hiddema, door te beweren dat „Rutte met betrekking tot het virus het land in een dwangstaat wil veranderen”. Ook over de andere lijstkandidaten is hij weinig positief. „Met wie van hen dan ook voorzie ik voor mij geen lol in de Tweede Kamer.” Hiddema is sinds zijn vertrek uit de Kamer weer werkzaam als advocaat.

