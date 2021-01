Twijfels over Johnsons regering zorgen voor vreemde politieke allianties in derde lockdown

Boris Johnson is geen man met een voorliefde voor cijfers, maar de statistieken staven zijn besluit om voor de derde keer een lockdown af te kondigen in Engeland, in ieder geval tot diep in februari en wellicht zelfs tot in maart.

Momenteel liggen er 26.626 patiënten in Engelse ziekenhuizen met Covid-19, 40 procent meer dan tijdens de piek in april. En daar zullen de komende weken meer zieken bijkomen. De besmettingscurves lopen loodrecht omhoog.

De afgelopen zeven dagen testten 383.834 Britten positief op corona, een toename van 49,8 procent vergeleken met de week daarvoor. De afgelopen zeven dagen overleden 4.278 Britten na een corona-ziekbed, 20 procent meer dan in de week ervoor. Statistici voorspellen dat voor het einde van januari het Britse coronadodental de grens van honderdduizend zal passeren.

Premier Johnson weet: nog een maandenlange periode van isolement, thuiszitten, gesloten schoolhekken, toenemende ongelijkheid is nodig om te voorkomen dat het VK het Italië van de derde golf wordt. „De komende weken zullen de moeilijkste zijn tot nu toe”, zei Johnson maandagavond tijdens zijn aankondiging van de nieuwe lockdown. „Nu meer dan ooit, moeten we samen sterk staan.”

Vooral ziekenhuizen in en rondom Londen hebben het zwaar te verduren. In meerdere stadsdelen ligt het wekelijks gemiddelde van het aantal besmettingen per honderdduizend inwoners hoog. In Barking and Dagenham testen inmiddels 1.420 bewoners per honderdduizend positief op corona, in Redbridge zijn dat er 1.351.

Hoe zwaar ziekenhuizen het te verduren hebben, blijkt uit cijfers van de nationale gezondheidsdienst NHS geanalyseerd door het medische vakblad Health Service Journal. In de week van 22 december was 35 procent van de beschikbare bedden (inclusief de IC) van het North Middlesex University Hospital in buitenwijk Enfield bezet door Covid-19-patiënten. Dat percentage schoot omhoog naar 63 procent op 29 december. De tien ziekenhuizen met de hoogste bezettingsgraad staan allemaal in het dichtbevolkte stedelijke gebied van Londen en omstreken.

Artsen zeggen dat het sterftepercentage een stuk lager ligt dan in de lente van 2020, als gevolg van betere behandelingen en beschikbare geneesmiddelen. Tijdens de eerste piek lagen meer dan duizend Britse zieken op de IC aan de beademing, dat zijn er nu ‘slechts’ 694. De vrees is dat als de zorg in de komende weken overspoeld raakt, artsen en verpleegkundigen niet langer in staat zijn de beste behandelingen aan te bieden. Belangrijke operaties voor bijvoorbeeld kanker zijn in een aantal ziekenhuizen al uitgesteld.

Besmettelijke variant

Johnson geeft de extra besmettelijke coronavariant de schuld. De bestaande maatregelen (social distancing, sluiting horeca bij lokale uitbraken) waren voldoende om het oorspronkelijke virus onder controle te houden, zei hij. Maar de nieuwe variant rukt op, constateert Johnson. Hij gaat dan voorbij aan het feit dat het virus in Engeland juist in het najaar voldoende kon woekeren om te muteren.

De Schotse premier Nicola Sturgeon deelt de kijk van Johnson: het virus rukt op vanuit het zuiden. Zonder ingrijpen zou Schotland zich over vier weken in een even benarde positie bevinden als Londen.

Daarom verordonneerde Sturgeon een Schotse lockdown voor de maand januari. „Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik sinds maart vorig jaar niet zo bezorgd ben als nu”, zei de Schotse nationalistische premier.

Critici vragen zich af waarom premier Johnson zo lang heeft gewacht met ingrijpen. Wales vertoonde in december net als Londen een scherpe toename in het aantal besmettingen. Daar besloot de regering op 20 december al een lockdown in te voeren, waardoor de cijfers in Wales nu licht verbeteren. De beleidsmatige bochten van Johnson leveren bizarre taferelen op. Op maandagochtend beweerden ministers dat basisscholen veilige plekken waren en dus open moesten blijven, een halve dag later erkende de premier dat scholen een belangrijke rol spelen in het verspreiden van het virus en dus dienen te sluiten.

Lees ook: Boris Johnson: een leider die 2020 maar net overleefde

Uitweg uit derde lockdown

Het ontbreken van een planmatige aanpak, maakt Britten zenuwachtig. De uitweg uit de derde lockdown is een ongekend snel en ongeëvenaard massaal vaccinatieprogramma. Johnson wil tegen eind februari de meest kwetsbare groepen een eerste vaccinatie hebben gegeven. Dat is mogelijk „als zaken goed gaan en we de wind in de zeilen hebben”, beloofde Johnson. Om die datum te halen moet de gezondheidsdienst vanaf deze week circa twee miljoen prikken per dag uitdelen.

De twijfel of de regering in staat is zo’n belangrijk project te leiden, zorgt voor vreemde politieke allianties. Opperbrexiteer Nigel Farage riep Johnson op om Tony Blair te benoemen als vaccinpaus. Blair zorgde de afgelopen maand voor een strategiewijzing door ervoor te pleiten de eerste vaccindosis aan meer Britten te geven, in plaats van een snellere dubbele dosis aan een kleiner deel van de bevolking.

De oud-premier zegt dat de regering voor een mobilisatie moet zorgen zodat er vijf miljoen prikken per week uitgedeeld worden. Inmiddels wordt het ministerie van Volksgezondheid wel bijgestaan door logistieke eenheden van de krijgsmacht.

In eerdere toespraken verwees Johnson naar vaccins als de wetenschappelijke cavalerie die met klaroengeschal naderde. Nu is het aan Johnson om accurate marsorders uit te delen, zodat zijn redders te paard de veldslag ook kunnen winnen.