Het is de schuld van ‘t neoliberalisme, toch?

Als het neoliberalisme niet had bestaan, had iemand het moeten uitvinden. Het neoliberalisme is namelijk ideaal. Je kunt het overal de schuld van geven. „Dertig jaar neoliberalisme heeft ons geleerd dat consumeren het doel van ons leven is”, aldus Ilja Leonard Pfeijffer, de schrijver van Grand Hotel Europa, in de kerstbijlage van NRC. „Altruïsme heeft geen waarde in een evangelie dat egoïsme predikt.”

Een fascinerend aspect van dat neoliberalisme is dat iedereen die erover begint, het afwijst. Je leest zelden: ‘Top, dat neoliberalisme. Dat zouden meer mensen moeten doen.’

Hoe het neoliberalisme onder ons is gekomen, is raadselachtig. Het was er opeens. Maar hoe dan? Ja, iets met grote namen. Reagan. Thatcher. Lubbers. Rutte. Kennelijk is er dus wel een democratische legitimering van het neoliberalisme.

Maar gelukkig, het einde nadert. Politieke partijen zetten een sterke overheid op nummer 1 in hun verkiezingsprogramma. Alsof de overheid nu Klein Duimpje is. De realiteit is anders. Je hoeft alleen maar naar twee trends te kijken die het tegenovergestelde zijn van wat je in een vrijheid-blijheidwereld zou verwachten.

De eerste is de rol van de overheid in de economie. Hoe zou het neoliberalisme die invullen? Het zou een afzijdige overheid zijn die geen schulden maakt. Wat is de werkelijkheid?

Het afgelopen jaar, 2020, bedroegen de bruto-uitgaven van de overheid volgens het Centraal Planbureau 50,3 procent van de totale Nederlandse productie van goederen en diensten. Dit jaar, 2021, zal dat ruim 48 procent zijn. Om dat te betalen, maakt de overheid voor astronomische bedragen extra schulden, terwijl de collectieve lasten (belastingen, sociale premies) historisch hoog blijven. Coronasocialisme en ‘Marx’ Rutte lijken me dichter bij de tijdgeest dan neoliberalisme.

Lees ook deze politieke analyse: De man die 277 dagen domineerde – en toen het doelwit van heel Den Haag werd

De tweede trend die zich slecht laat rijmen met neoliberalisme, is het voortwoekerende publieke toezicht. Meer controle én meer liberalisme? Met de wet in de hand houden Autoriteiten onder meer toezicht op financiële markten, persoonsgegevens, kansspelen en voedsel en waren. In de knappe reeks artikelen over hersenletsel in de sport van Bram Endedijk en Enzo van Steenbergen in NRC las ik dat er ook een Vechtsportautoriteit is. Sommige toezichthouders zijn gelieerd aan de overheid, zoals de Inspectie SZW. Die controleert arbeidsomstandigheden, maar ook gevaarlijke stoffen.

Is er een misstand? Toezicht! Dit jaar komt er een aparte toezichthouder op de Belastingdienst. Aanleiding is het kindertoeslagenschandaal.

Toezicht klinkt goed. Geruststellend. Nieuwe misstanden of debacles worden voorkomen. Of niet?

Neem het bankroet drie weken geleden van levensverzekeraar Conservatrix. 71.000 polishouders zijn gedupeerd. Sommigen krijgen mogelijk maar 60 procent uitbetaald van wat ze beloofd is. De problemen sleepten al jaren. De toezichthoudende Nederlandsche Bank had eerst de oude aandeelhouder onteigend. DNB vond een reddende engel in de VS. De nieuwe eigenaar begon voortvarend, maar werd vorig jaar veroordeeld wegens omkoping. Diens verzekeringsimperium stortte in. Conservatrix kreeg de beloofde kapitaalinjectie niet. DNB greep nog eens in. Helaas, ook achter de schermen bleef een oplossing uit.

Er zijn eerder verzekeraars met geraas failliet gegaan. Nu is het stil. Er komt een onderzoek, dat wel. Is de stilte dan toch een gevolg van dat neoliberalisme? ‘Eigen schuld, dikke bult.’

Of heeft Pieter Omtzigt het te druk met andere dossiers?

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 januari 2021