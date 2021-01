Graag wat minder waanzin in 2021

Wie het nieuwe jaar begon met het Nieuwjaarsconcert van het Wiener Philharmoniker kon zich even in een volkomen lege wereld wanen, bevolkt door louter musici, dansers en danseressen. Even, heel even, konden we ons warmen aan de wonderschone illusie van een nieuw begin.

Eén blik op Twitter bleek genoeg om weer in de werkelijkheid te belanden. „Goh, dat de NOS dit zomaar mag uitzenden, een orkest met zo weinig diversiteit”, was het eerste schampere commentaar dat ik tegenkwam.

Onze collectieve obsessie met identiteit is in elk geval niet in 2020 achtergebleven. Nee, dan het Nieuwjaarsconcert.

De idyllische beelden van musici in de Oostenrijkse buitenlucht werden in het pauzefilmpje versneden met beelden van een fotograaf in 1921. We zagen hem met een vliegeniersbril op in een cabrio stappen om overal in Burgenland alledaagse tafereeltjes op de kiek te zetten.

Was het maar 1921, kon je even verzuchten. De Grote Oorlog net beëindigd, de Spaanse Griep zojuist bedwongen, de Depressie nog niet begonnen.

Deze zucht naar escapisme zal niemand bij aanvang van 2021 helemaal vreemd zijn. Een weinig gewaagde voorspelling: ‘nieuwsmijding’ zal ook dit jaar weer op een zeker moment tot trend worden uitgeroepen.

Het wordt dan ook interessant om te zien wat nieuwsconsumenten gaan doen wanneer meeslepende nieuwsstromen als Trump en de Brexit dit jaar naar alle waarschijnlijkheid opdrogen. Volgt op de Trump Bump straks een Trump Dump?

Terug naar de grazige weiden die het decor van het Nieuwjaarsconcert vormden. De makers van de beelden waarmee het concert werd afgewisseld hadden de lockdownluxe van een complete streek als leeg decor voorhanden. Journalisten hebben die luxe natuurlijk niet.

Zelfs al zijn de straten leeg, dan nog zitten de huizen vol met mensen en hun obsessies. En ja, die verdienen journalistieke aandacht, zeker wanneer ze hun huizen verlaten om te demonstreren. Toch kunnen journalisten zich ook niet voortdurend verschuilen achter het argument dat ze wel moeten. Je maakt altijd keuzes: aan wie schenk je aandacht en wat laat je liggen? En, hóe schenk je vervolgens die aandacht? Ik hoop voor 2021 bij mediamakers op meer transparantie, reflectie en discussie over dit soort zaken.

Zo luidde actualiteitenrubriek EenVandaag op Oudjaarsdag het jaar uit met een interview met Willem Engel, onze nationale rastafari die volkomen feitenvrij over de genocide van de Nederlandse overheid op haar eigen volk mocht oreren. De reportage ontlokte aan een twitteraar direct het voorstel komend jaar in zulke gevallen de hashtag #stopmetkijken viraal te maken. Ik kon me er best iets bij voorstellen.

Nee, we hoeven heus niet alleen maar strijkkwartetjes, waltzend over Oostenrijkse bergmeertjes, in beeld te brengen. Maar dit jaar kan best toe met wat minder waanzin.

Karel Smouter is sinds 1 januari chef Media. In deze column zoekt hij wekelijks naar mediawijsheid. De column van Marc Hijink is vanaf nu iedere woensdag in het Economiekatern te lezen.