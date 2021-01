Gegevens miljoenen cliënten in te zien

Het IT-systeem van het UWV voldoet niet aan de privacywet AVG. De persoonsgegevens van 4,1 miljoen personen die nu of in het verleden hebben aangeklopt bij de uitkeringsinstantie zijn door duizenden ambtenaren probleemloos op te vragen. Dat concludeert accountants- en adviesbureau KPMG in een rapport dat begin oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd, waar dagblad Trouw maandag over schrijft.

Het gegevenssysteem, genaamd Sonar, bevat naam, adres, burgerservicenummer, nationaliteit en geboortedatum van (oud-)cliënten, evenals de verstrekte uitkeringen. Het gaat om ruim 3,1 miljoen oud-klanten en circa 1 miljoen huidige. Deze informatie is toegankelijk voor circa zestienduizend ambtenaren, terwijl sommige van hen die gegevens helemaal niet nodig hebben voor hun werk. Bovendien wordt de informatie langer opgeslagen dan de wettelijke bewaartermijn. Het gaat om gevoelige gegevens van onder anderen werkzoekenden, arbeidsongeschikten, kinderen en bijstandsgerechtigden.

„Sonar is een open huis voor iedereen”, zegt IT-deskundige René Jan Veldwijk tegen Trouw. „Dat weten betrokkenen al jaren, en dat blijkt nu ook uit dit rapport.” Volgens hem is de actiebereidheid bij het UWV bovendien laag. „Er is bij het UWV nog nooit iemand ontslagen omdat de privacy van mensen niet is beschermd. Er worden bij een datalek, die er heel vaak zijn geweest, hooguit wat Kamervragen gesteld. Dat risico wil de top wel nemen.”

KPMG adviseert de uitkeringsinstantie zo snel mogelijk actie te ondernemen. Zo moet het aantal ambtenaren dat toegang heeft tot de privégegevens worden gereduceerd, evenals de hoeveelheid informatie die wordt verstrekt.

Het UWV heeft op Nieuwjaarsdag beloofd maatregelen te treffen. De „meest urgente” aanpassingen moeten voor eind maart zijn doorgevoerd. Na 2025 moet Sonar op advies van KPMG volledig zijn vervangen.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat contact opnemen met uitkeringsinstantie UWV naar aanleiding van de berichtgeving in Trouw. De AP zegt dat de bescherming van persoonsgegevens bij het UWV al langer de aandacht heeft en dat er momenteel verschillende onderzoeken lopen. „Ook in het verleden heeft de AP al vaker moeten optreden. Het UWV zou de beveiliging van persoonsgegevens beter op het netvlies moeten hebben. Het gaat vaak ook nog om gezondheidsgegevens van veel mensen”, aldus een verklaring.