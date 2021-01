Frankrijk ruimt 600.000 pluimveevogels om vogelgriep in te dammen

In Frankrijk worden in korte tijd 600.000 pluimveevogels geruimd om verdere verspreiding van een vogelgriepvirus tegen te gaan. Dat heeft het Franse ministerie van Landbouw dinsdag bekendgemaakt, melden Franse media. De griep breidt zich sinds 1 januari steeds verder uit in het zuidwesten van Frankrijk. Inmiddels zouden al zo’n 200.000 eenden zijn geslacht en worden in de komende 48 uur nog eens 400.000 pluimveevogels geruimd.

Op Nieuwjaarsdag telde Frankrijk volgens een rapport van het landbouwministerie ook al 61 uitbraken van het H5N8-virus. De Franse autoriteiten hebben besloten om preventief al het pluimvee te ruimen dat binnen een straal van één kilometer rond een vastgestelde uitbraak wordt gehouden. Frankrijk is een van de Europese landen waar eind vorig jaar zeer besmettelijke soorten vogelgriep rondwaarden. Die leidden in veel landen, waaronder ook Nederland, tot (massale) ruimingen. Of het bij de huidige besmettingen om hetzelfde type virus gaat, is niet bekend.

In Nederland deed het ministerie van Landbouw dinsdag ook melding van een uitbraak van een vogelgriepvirus. Op een kalkoenbedrijf in het Brabantse Moergestel zijn 18.000 dieren geruimd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Volgens het ministerie gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het virus, waardoor besmette vogels binnen korte tijd ernstige ziek worden en overlijden. Zes andere pluimveebedrijven binnen een straal van drie kilometer rond het getroffen bedrijf worden onderzocht op de vogelgriep.