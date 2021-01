Ik kan niet wachten tot ik gevaccineerd word. Maar ik zal het nog weleens missen als het sociale leven weer in alle glorie losbarst, dat geweldige excuus als die avond thuis toch aantrekkelijker is dan dat etentje: „Het is beter dat ik niet kom vanavond. Ik ben verkouden.”

