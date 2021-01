Een dag zonder tijd leven, lukt dat?

Begin januari. Het fictionele begin van een fictionele tijdsperiode. Wat doet deze fictie met al die tijd, opgedeeld in uren, dagen en jaren, tijdsblokken waarvan er uiteindelijk nooit genoeg zijn? En kun je aan deze verzonnen tijd ontsnappen?

Deze maand geeft ruimte om een poging tot een ontsnapping te wagen. Zeker als je de sociaal beperkende Covid-19-regels naleeft en je nieuwjaarsborrelpakjes net als je kerstpakjes dit jaar tussen de mottenballen in de kast zijn blijven hangen. Ik probeer me een dag zonder tijd voor te stellen. Niet te weten hoe laat het is als je opstaat, gevolgd door een licht gevoel van ontregeling dat sterker wordt naarmate de uren, zonder te weten dat het uren zijn, voorbijglijden.

Misschien dat er zoiets als een vacuüm binnen de tijd ontstaat, een luchtbel in de zee zo groot dat je erin kan kruipen.

De gedachte brengt een beginnende sensatie van verlossing en losweken. Er is nu niks meer. Een maanlandschap. Geen afspraken, geen verantwoordelijkheden, geen anderen en vooral: géén mogelijkheden tot dit alles – vrijheid.

Naar echte vrijheid, zeggen de kenners, verlang je niet. Echte vrijheid is als vallen zonder einde. Dobberen op open water zonder land in zicht. En wie wil dat nou?

Echte vrijheid heeft niets van doen met de vrijheid waar je naar verlangt, wanneer je agenda vol gutst met bezigheden en afspraken die op de lege bladzijden van de maakbare tijd als legoblokjes in elkaar vallen. Want zonder tijd is het enige wat overblijft een wankelend mens, een wisselvallige poel van gedachten en gevoelens in een pakket van vlees en botten.

Beter zit je vast in die gestroomlijnde fictie van klok en afspraken, van negen tot vijf, van kinderen en bazen of opdrachtgevers die iets van je moeten. En dat alles met hooguit de deur op een kier voor een streepje lichtval, een streepje speling.

Lees ook: Hoe het is om even een paling te zijn.

Ik las het boek Dark Matter van de Britse schrijfster Michelle Paver over een Noordpoolexpeditie in 1937. De avonturier die in zijn eentje achterblijft in een seizoen waarin het daglicht soms maar dertig minuten schijnt, wordt slachtoffer van een leeg en guur landschap, vol van lege, gure minuten. Ik vraag me af of er op zo’n plek nog een scheiding tussen tijd en ruimte is aan te wijzen of dat alles, samen met de lege, gure versie van jezelf die je geworden bent, samensmelt tot een bergje natte sneeuw.

Ik wil het niet bij een voorstelling laten en doe, zonder te kijken naar de digitale klok op mijn telefoon, wat me trouwens enorme moeite kost, de vliegtuigmodus van mijn telefoon aan. Dag! Ik neem even het vliegtuig, de tijd uit.

Het vacuüm uit mijn verbeelding blijkt echt. Aanvankelijk kan ik niks met dit nieuwe, bevreemdende vacuüm. Ik mag niet bedenken wat ik met mijn tijd aan moet, hoe ik de dag in lekkere stukjes van bezigheden op zal hakken – sport, werk, een vriendelijke ander – die elkaar vervolgens in een efficiënte planning opvolgen. Wat kun je eigenlijk met tijd als je geen klok hebt om die in te vullen? Zonder klok blijft er niks over, behalve die wisselvallige binnenwereld.

Aanvankelijk kan ik niks met dit nieuwe, bevreemdende vacuüm

Ik voel hoe ik zachtjes de dag uit drijf, naar open zee, een plek zonder einde. Misschien is mijn grootste geluk vandaag dat mijn poel niet wisselvallig maar goed gevuld is. Ik ga zitten aan mijn bureau en volbreng wat ik nog te volbrengen heb én meer, terwijl de tijd aan mij voorbijgaat. Ik heb geen klokken in huis, dat helpt. (Over het digitale klokje van mijn laptop zit een pleister.)

Buiten de tijd blijkt de put van manifestaties bodemloos. Misschien is het tegenovergestelde van het bergje natte sneeuw op de Noordpool óók waar: in een vol, warm landschap bevolkt met minuten die prettig gevuld zijn, lijkt de tijd ook samen te smelten met de ruimte om me heen, en mij.

Het begint te schemeren en de tijd keert zachtjes terug in mijn dag. Hij klopt met een mengeling van weemoed en bevrijding op het raam. De weemoed van niet meer losgeweekt zijn en weer terug – ik zou bijna willen zeggen gevangen – in de tijd.

Maar terwijl het leven zich weer vernauwt tot een datum en een tijdstip, ervaar ik evenveel bevrijding als beklemming. Bevrijding van die grenzeloze en genadeloze vrijheid. Ik mag weer gevangene zijn van de klok. Ik mag mezelf weer in bezigheden (en gesprekken met) anderen opdelen.

Zo in de startschoenen van 2021, zo op de rand van een nieuw begin, sla ik mijn nieuwe agenda open. Ik kijk naar nieuwe bladzijdes, nieuwe weken en nieuwe maanden: een nieuw, fictioneel jaar met 365 dagen die ik in stukjes mag hakken, onvoldoende tijd voor al dat hakken, maar te veel om dobberend op open zee door te brengen.