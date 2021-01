De volgorde, de privacy en de bijwerkingen van het vaccineren

Het heeft even geduurd, maar deze woensdag begint ook in Nederland de vaccinatie tegen Covid-19. In Veghel vaccineert de GGD medewerkers van verpleeghuizen. In ziekenhuizen worden medewerkers van IC, spoedeisende zorg en corona-afdelingen gevaccineerd. Maar ook andere groepen willen graag eerder gevaccineerd worden. Kan dat? En wat is de volgorde bínnen de groepen? Plus nog zes andere vragen over vaccins.

1 Hoeveel meer groepen kunnen nog voorrang krijgen in de vaccinatiestrategie?

Na de huisartsen en een selecte groep ziekenhuismedewerkers in de acute zorg, hebben ook politieagenten, boa’s en onderwijzers zich inmiddels gemeld om eerder aan de beurt te komen in de vaccinatiestrategie.

Zeker in het begin is de ruimte om nog meer groepen voorrang te geven, eindig. Deze maand worden zo’n 660.000 doses van het BioNTech/Pfizer-vaccins verwacht, boven op de 165.000 van december. Omdat iedereen twee doses moet krijgen voor optimale bescherming is de ruimte buiten de zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen (269.000 werknemers), gehandicaptenzorg (178.000) en wijkverplegers (166.000) beperkt.

Hoewel in een gezamenlijk advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad begrip doorklinkt voor „knelpunten” in bijvoorbeeld de ziekenhuizen, adviseren zij minister Hugo de Jonge dinsdag (Volksgezondheid, CDA) om zeker 90 procent van de geleverde vaccins over te houden voor de groep waar de meeste gezondheidswinst te behalen is: de 60-plussers.

2 Waarom krijgt de ene groep 60-plussers het Moderna-vaccin en de andere het vaccin van BioNTech/Pfizer?

De vaccinatie van de groep ouderen 60-plussers buiten de verzorgingshuizen moet in maart starten. Niet-mobiele 60-plussers en ouderen (75-plussers) kunnen maar lastig naar de centrale vaccinatieposten van de GGD komen of zijn daarvoor te kwetsbaar, stelt minister De Jonge. Zij krijgen daarom niet het vaccin van Pfizer, maar het vaccin van Moderna dat naar verwachting deze week goedgekeurd wordt door de Europese Medicijnenautoriteit (EMA).

Dat vaccin is geschikter om op kleine schaal toe te laten dienen door huisartsen. Het hoeft niet bij zeventig graden onder nul bewaard te worden. Thuiswonende 60- tot 75-jarigen kunnen naar verwachting wel naar de centrale locaties komen, en zullen daar het vaccin van Pfizer krijgen. In de uitnodigingsbrief die zij van het RIVM ontvangen, staat uitgelegd hoe zij eventueel ondersteuning kunnen krijgen bij het regelen van vervoer.

Het OMT en de Gezondheidsraad zijn kritisch op het opknippen van deze groep ouderen, omdat „dat onvoldoende zekerheid biedt op een tijdige uitvoering in de hoogste risicogroepen”. In een gezamenlijk advies roepen zij het kabinet op iedere 60-plusser uit te laten nodigen door de GGD’s „waarbij degenen die echt niet naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen komen, een nieuwe uitnodiging voor vaccinatie bij de huisarts krijgen”.

3 Hoe wordt binnen de groepen de volgorde bepaald?

Als laatste, vanaf april, wordt gestart met het vaccineren van de grote groep 18- tot 60-jarigen die geen medische problemen hebben – zo’n 7,1 miljoen mensen. Tegen het einde van het derde kwartaal moet iedereen uitgenodigd kunnen zijn, hoopt De Jonge.

Binnen die groep zijn de oudste leeftijdsgroepen het eerste aan de beurt. Hoe ouder mensen zijn, hoe groter het risico op overlijden en ziekenhuisopname. Vooral de groep 75-plussers moet daarom volgens de Gezondheidsraad snel aan de beurt komen.

De Jonge heeft wel aan het OMT en de Gezondheidsraad gevraagd of er reden is om af te wijken van dit voorschrift – bijvoorbeeld vanwege de mutaties van het virus. Vooralsnog blijft het advies om de oudste groep prioriteit te geven en te starten met de 75-plussers, klonk het antwoord. „Dit is vooral van belang, omdat de totale groep van mensen ouder dan 60 jaar erg groot is, en hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner de groep en des te groter de gezondheidswinst bij vaccinatie. Ook wordt de belasting van de zorg uiteindelijk groter naarmate mensen ouder zijn en Covid-19 krijgen. Dit geldt voor de gehele zorgketen zoals huisartsenzorg, de ziekenhuiszorg, de thuiszorg en de verpleeghuiszorg.”

4 Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het is belangrijk dat gegevens over iedere vaccinatie in een centraal register bijgehouden worden. Zeker als de komende maanden zes verschillende vaccins naast elkaar gebruikt gaan worden is een centraal overzicht essentieel om uitspraken te doen over de bescherming die de vaccins bieden, eventuele bijwerkingen en de vaccinatiegraad.

Iedere toediener van de vaccins – de GGD’s, huisartsen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld verpleeghuizen – moet daarom gegevens over de vaccinatie vastleggen en doorgeven aan het RIVM. Dat verzamelt die informatie in het speciale ‘Covid-19 vaccinatie informatie- en monitoringssysteem’ (CIMS). Het gaat om gegevens over wie het vaccin kreeg, waarom, waar, wanneer en welk vaccin toegediend werd. Ook het batchnummer van het vaccin wordt vastgelegd. Het is veel informatie, maar niet meer dan nodig, stelt De Jonge. Hij heeft na de hack op de EMA extra onderzoek laten doen naar de veiligheid van het systeem.

Burgers moeten wel toestemming verlenen voordat de gegevens over hun vaccinatie in het CIMS terechtkomen. Om betrouwbare uitspraken te doen, moet zeker 95 procent hun gegevens door laten geven aan het RIVM. Als te weinig mensen toestemming verlenen, dan kan alleen met „een aparte wettelijke grondslag” het doorgeven van de data geautomatiseerd worden, schrijft De Jonge.

5 Welke vaccins zijn tot nu toe goedgekeurd?

In Europa is vooralsnog alleen het vaccin van Pfizer/BioNTech door toezichthouder EMA goedgekeurd, op 21 december. Dat is een mRNA-vaccin. Naar verwachting volgt deze week goedkeuring voor het coronavaccin dat Moderna maakt, ook een mRNA-vaccin. In Groot-Brittannië is het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford al goedgekeurd. Het Oxford-vaccin bestaat uit een aangepast, onschuldig chimpanseevirus.

6 Wat zijn bijwerkingen van mRNA-vaccins?

Direct optredende bijwerkingen zijn in studies tot nu toe goed duidelijk geworden. Het vaakst rapporteerden proefpersonen pijn op de injectieplek, daarnaast kwamen vermoeidheid en hoofdpijn en spierpijn vaak voor, een dag of twee na de prik. Koorts, rillingen of gewrichtspijn werden ook gemeld.

Gemiddeld waren deze bijwerkingen na een dag over, en met een simpele pijnstiller goed te doen. De bijwerkingen waren iets heviger na de tweede dosis, en ouderen (mensen boven 55 jaar) hadden er minder last van. De aard van de bijwerkingen verschilde niet tussen de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer. Bij Moderna meldden proefpersonen ze wel iets vaker.

Een enkele keer kan iemand een ernstige allergische reactie krijgen na de vaccinatie. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij twee zorgmedewerkers in het Verenigd Koninkrijk, en één in Canada. Op priklokaties staat daarom normaliter een koffertje met een adrenaline-injectie klaar om de hevige reactie te stoppen.

7 En op lange termijn?

Zeer zeldzame bijwerkingen zullen pas aan het licht komen als het vaccin aan grotere en gevarieerdere groepen mensen wordt gegeven. Fabrikanten moeten bijwerkingen na de toelating voor hun eigen vaccin in de gaten blijven houden, en op Europees niveau zullen alle vaccins samen worden bewaakt. Het scherpst wordt gelet op ‘vaccin-geassocieerde versterkte ziekte’ (VAED is de Engelse afkorting). Daarbij wordt iemand die ingeënt is en daarna het virus oploopt, in zeldzame gevallen onbedoeld juist érger ziek.

8 Beschermen deze vaccins ook tegen de variant die recent opdook in Groot-Brittannië?

Het is te vroeg om te zeggen of de nieuwe coronavaccins voldoende tegen de nieuwe variant zullen beschermen. Tot nu toe zijn er in ieder geval nog geen aanwijzingen dat de vaccins níét zullen werken. De vaccins wekken elk een brede afweerreactie op met diverse antistoffen en afweercellen. Maar er is nog wel vervolgonderzoek voor nodig om de effectiviteit van vaccins tegen recent ontstane varianten vast te stellen.

