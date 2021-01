De man die DSM naar de beurs bracht

Hij trad aan in een crisis en hij vertrok in een crisis. Maar in de tussenliggende jaren, 1984 tot 1993, drukte Hans van Liemt als bestuursvoorzitter zijn stempel op chemieconcern DSM. Onder zijn leiding veranderde het van een staatsbedrijf in een beursgenoteerd concern met een internationaal karakter.

Op Oudejaarsdag is Hendrikus Bernardus van Liemt op 87-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Den Haag, waar hij sinds september woonde met zijn echtgenote. Daarvoor woonde hij in Voerendaal, bij Heerlen.

Als twintiger begon Van Liemt in 1958 aan zijn carrière bij de Staatsmijnen, zoals het bedrijf toen heette. De pas afgestudeerde jurist moest dossiers afhandelen van oud-mijnwerkers met silicose, ook wel stoflongen genoemd. „Een rotziekte”, zei hij bij zijn vertrek als topman tegen dagblad Trouw. „De longblaasjes sterven af waardoor je het benauwd krijgt en op het laatst geen adem meer kunt halen.”

Bedrijven overnemen

In de jaren zestig werd Van Liemt erop uitgestuurd om bedrijven te zoeken die DSM kon overnemen. De overheid had net besloten om de mijnen te sluiten, dus moest het bedrijf zijn focus verleggen. Dit vond Van Liemt zijn mooiste tijd bij DSM, zei hij in datzelfde interview. „DSM ging pionieren. We zochten bedrijven op en probeerden die te kopen. Dit soort operationele projecten, vooral als het een succes werd, gaf een enorme voldoening. Ik reisde soms wel twaalf keer per jaar naar de VS.”

Toen Van Liemt in de jaren tachtig de baas werd van DSM, was het allang getransformeerd van een mijnbouwbedrijf naar een chemieconcern. Van Liemt zette verdere veranderingen in gang, zoals het afbouwen van de conjunctuurgevoelige basischemie en het inzetten op gespecialiseerde chemicaliën en vitaminen. Ook bracht hij het staatsbedrijf in 1989 naar de beurs, in wat toen de grootste aandelenemissie in Nederland ooit was. De staat bouwde zo zijn belang in het bedrijf af van 100 naar ruim 30 procent.

Van Liemt was een bedachtzame man die niet graag over zichzelf praatte. Hij was overtuigd voorstander van het ‘Rijnlandse’ overlegmodel, waar DSM overigens al ver voor zijn aantreden sterk in geloofde. Stakingen of werkonderbrekingen waren er niet. En DSM voerde in 1945 als een van de eerste Nederlandse bedrijven een Ondernemingsraad in.

In de jaren tachtig en negentig zag Van Liemt die cultuur in het Nederlandse bedrijfsleven veranderen. Na zijn vroegpensioen bij DSM, op 60-jarige leeftijd, vervulde hij commissariaten bij onder meer ABN Amro, printerbedrijf Océ en voedingsmiddelenconcern Sara Lee. „Langzaam, maar zeker wordt er puur op targets gestuurd”, zei hij in 2000 tegen weekblad Elsevier. Maar hij veroordeelde die verandering niet.

Liefde voor voetbal

Zes dagen per week was Hans van Liemt druk met zijn werk als bestuursvoorzitter van chemieconcern DSM én, toen al, een aantal commissariaten, maar op zondag probeerde hij altijd tijd te maken voor zijn andere liefde: voetbal.

Eind jaren zestig werd hij voorzitter van de pas gefuseerde Fortuna Sittardia Combinatie (Fortuna SC). De club stond er financieel slecht voor en er waren pijnlijke keuzes nodig. Over de thuisbasis bijvoorbeeld. De thuiswedstrijden werden om en om gespeeld in Geleen, thuisbasis van Fortuna ‘54 en Sittard. Van Liemt koos voor Sittard: dat gemeentebestuur wilde het meeste geld bijdragen.