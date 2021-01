Chinese telecombedrijven toch niet van Amerikaanse beurs geschrapt

De New York Exchange (NYSE) is toch niet van plan om de beursnoteringen van drie Chinese telecomnetwerken te schrappen. Dat heeft het beursbedrijf maandagavond laten weten in een verklaring. De plannen zouden zijn teruggedraaid na „verder overleg met de relevante regelgevende instanties”. Een concretere reden wordt niet gegeven.

De beurs kondigde 31 december aan dat de bedrijven China Mobile, China Telecom en China Unicom tussen 7 en 11 januari Wall Street zouden moeten verlaten. De aankondiging lag in het verlengde van een decreet dat president Donald Trump in november ondertekende. Dat decreet verbiedt Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die banden zouden hebben met de Chinese veiligheidsdiensten of defensie-industrie.

In de laatste weken van de regering-Trump proberen de Verenigde Staten de druk op China te verhogen, onder meer door het opleggen van sancties aan Chinese bedrijven. Het verbannen van de telecomreuzen had een beperkte impact gehad op de bedrijven, aangezien zij ook op andere beurzen staan genoteerd. Volgens de Chinese financiële toezichthouder CSRC bestaat minder dan 2,2 procent van de totale waarde van de drie bedrijven uit Amerikaanse waardepapieren.

