Branchevereniging: ‘Overbelaste koeriers voor PostNL geven er de brui aan’

De aanhoudende drukte op de postpakkettenmarkt eist andermaal haar tol. Eind vorige maand werd al bekend dat ’s lands grootste postbezorger PostNL de pakketten van grote en kleine webwinkels niet altijd op tijd kan bezorgen door capaciteitstekort bij de sortering en te weinig bezorgers, nu blijken koeriersbedrijven het zelf niet meer te kunnen bolwerken. „Diverse” koeriersbedrijven „geven inmiddels routes terug” en bezorgers geven „er de brui aan”, volgens een brief die de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) dinsdag stuurde aan ceo Herna Verhagen en Derk Jan Adelerhof, directeur Sourcing, van PostNL.

PostNL-koeriers bezorgen op drukke dagen tijdens de coronacrisis dagelijks 1,7 miljoen pakketten – 98 procent wordt op de beloofde dag afgeleverd, zegt PostNL. Normaal gesproken is de piekdrukte eind december voorbij, maar dit jaar is geen normaal jaar. Op 29 december stuurde PostNL zijn ondernemers, de subcontractors , een brief dat er in januari nog steeds „extra veel zendingen” worden verstuurd. De aanvullende maatregelen, zoals extra pakket-sortering op zondag en zes dagen bezorging in plaats van vijf, blijven van kracht. Routes waar een bezorger op 270 adressen moet stoppen, afgezien van december zeer uitzonderlijk, zijn ook in januari geen uitzondering.

Hoge werkdruk’

„De grens van wat redelijkerwijs van onderaannemers en hun bezorgers gevraagd kan worden (..) is wat ons betreft bereikt”, schrijft de brancheorganisatie in haar brief. Bij een koeriersbedrijf uit het midden van het land stopten twee bezorgers recent; ze konden de hoge werkdruk niet aan. Een van de twee zit overwerkt thuis. „Hij kon helemaal niks meer”, zegt de eigenaar van het koeriersbedrijf, die anoniem wil blijven, omdat hij geen problemen wil met PostNL. „De twee bezorgers accepteren het hoge aantal adressen niet meer”, zegt de ondernemer. „Ze zagen amper hun kinderen nog.”

PostNL herkent zich niet in het geschetste beeld van de BVPD. „Een enkele ondernemer heeft aangegeven een extra route niet te kunnen verlengen”, reageert een woordvoerder per mail. Als ondernemers niet alle pakketten kunnen bezorgen, kunnen „zij daarover met ons in gesprek gaan, waarin we samen tot een oplossing komen”.

‘Onderscheid urgente pakketten’

De branchevereniging wil een „scherper onderscheid” tussen urgente pakketten, zoals medicatie, en minder urgente, zoals luxeartikelen. De eerste groep moet voorrang krijgen. Bovendien, vindt de BVPD, moeten koeriersbedrijven een hogere vergoeding krijgen aangezien januari een hele drukke maand wordt.

De BVDP hamert bij PostNL al langer op een verhoging van de betaalde tarieven. Drie kwart van de koeriersbedrijven werkt via een ‘stoptarief’: op elk adres waar een pakje afgeleverd wordt, betaalt PostNL 0,80 tot 1,80 euro. Maar de BVDP vindt dat nu de zaken voor PostNL goed gaan, koeriersbedrijven moeten meeprofiteren. In plaats daarvan worden de tarieven juist verlaagd, stelt de BVDP. Volgens PostNL klopt dit niet. „De BVPD focust steeds eenzijdig op het tarief per stop dat gedaald is maar geeft daarmee een te beperkte voorstelling van zaken.” De kans is miniem dat PostNL dit keer wel tot tariefverhoging overgaat. „Onze verwachting is dat u, gezien de volumes, daarmee benodigde omzet kunt realiseren” schreef het 29 december aan de koeriersbedrijven.