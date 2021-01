Big Brother is weer een variant van opsluittelevisie. Zit de kijker daarop te wachten?

‘Het jaar 2021 is pas vier dagen oud, maar nu al legendarisch,” zei presentator Geraldine Kemper. Ons wachtte met Big Brother een „enorme rollercoaster” die „groots en onvoorstelbaar” zou zijn. Zo was in vier zinnen duidelijk dat het oude concept was afgestoft met de allergrootste windmachine uit de RTL-hangar.

In de aftrapuitzending werd maandagavond op de vrijwel vergeten televisiezender RTL5 consequent gesproken over ‘het experiment’. Daarbij werd genegeerd dat er sinds 1999 honderden varianten van ‘opsluittelevisie’ (Eva Jinek) zijn geweest – in bussen en kooien, op eilanden en bouwlandjes, met onbekende mensen, bekende mensen en mensen van wie niet te achterhalen is of ze nu onbekend of bekend zijn.

In het huis waar acht deelnemers honderd dagen worden opgesloten oogde veel vertrouwd. Een slaapkamer met zeven bedden en een stretcher, een hottub in de tuin en een douche met lage tussenschotjes. Camera’s loerden dreigend vanuit de badkamerhoekjes. Het leidde tot lichte verontwaardiging bij een van de bewoners. „Dit was mijn safe space, hadden ze gezegd.” Gelukkig had ze een badpak mee.

In wat medepresentator Peter van de Veire een „heerlijke studio” noemde, bogen twee psychologen zich in extenso over de onwil van de deelnemers om hun volle naaktheid aan het volk te tonen. Invloed van de sociale media, luchtfietsten zij. Die sociale media werden intussen ook gebruikt om te stoken tussen de deelnemers, door hun oude tweets en tiktokfilmpjes in het huis te projecteren.

De meeste aandacht ging uit naar klusjesman, flapuit en femkehalsemascepticus Nico, die evenveel sprak als alle anderen bij elkaar. Vol enthousiasme meldde hij dansschoolhouder Ziko als eerste te nomineren voor een gedwongen vertrek. Ziko hield zich wijselijk op de vlakte. Een potentiële splijtzwam was het monumentale gesnurk van de even beminnelijke als volumineuze Vlaming Thomas.

Er werd een puzzelspel gespeeld dat leek te zijn aangetroffen in een aangespoelde kist van Expeditie Robinson. Kijkers moesten een ‘huismeester’ met privileges kiezen en er werden twee ‘insluipers’ aangekondigd. De arme zielen daarbinnen zullen nog heel wat te verduren krijgen aan provocaties en pesterijen – misschien worden ze nog wel geconfronteerd met wat er ‘buiten’ over ze wordt getwitterd.

Als Big Brother een experiment is, dan is de kijker het proefkonijn. Laat deze zich verleiden door deze zoveelste heropvoering met de aantrekkelijkheid van een kinderfeestje met een overdaad aan spelletjes? RTL lijkt te mikken op de nostalgiekijker die de eerste Big Brother nog heeft meegemaakt. Oud-deelnemer Sabine Wendel was naar de studio gehaald, al weet ik niet of het de bedoeling was dat ze daar onomwonden verklaarde nooit meegedaan te hebben als ze had geweten wat haar boven het hoofd hing.

Ook de napraatsessie bij Jinek ging vooral over het oude Big Brother. Daar zat Wendel weer, nu geflankeerd door opperknuffelaar Ruud Benard. Hij vond het maar een luxe boel in dat nieuwe Big Brother-huis. In zijn tijd kon je amper warm douchen. „Wij sliepen allemaal op veldbedjes. Dit is toch geen prestatie, man!” Hij verwachtte een flop: „Frontberichten was in de tweede coronagolf ook geen succes.” Er waren, eh, ook niet zo heel veel uitzendingen.

Oud-televisiecriticus Cornald Maas merkte op dat de kracht van het oorspronkelijke programma zat in de afwezigheid van gebeurtenissen: „Het zalige niets.” Dat is de paradox van reality-televisie: het is boeiend zolang er niets voorvalt. Wanneer er iets gebeurt, is er al snel niets meer aan.