Agent die zwarte arrestant Jacob Blake in de rug schoot niet vervolgd

De politieagent die in augustus in de Amerikaanse stad Kenosha de zwarte arrestant Jacob Blake meerdere malen in zijn rug schoot wordt niet vervolgd, meldt persbureau Reuters. Volgens de aanklagers handelde de witte agent Rusten Sheskey uit zelfverdediging.

Het incident leidde in het in de staat Wisconsin gelegen Kenosha en op andere plekken in de Verenigde Staten tot een nieuwe protestgolf tegen politiegeweld en racisme. Door het besluit om de politieagent niet te vervolgen worden opnieuw demonstraties verwacht. Volgens de advocaat van Blake wordt „het vertrouwen in het rechtssysteem hierdoor verder verwoest.”

Verzet tegen arrestatie

Blake werd verdacht van seksueel geweld en verzette zich tegen zijn arrestatie. Hij had een mes, zo bekende hij later zelf ook, en weigerde dat volgens de politie ondanks herhaaldelijke oproepen daartoe neer te leggen. Nadat ook de inzet van een stroompistool niet hielp, schoot agent Sheshkey zeven keer op zijn rug toen hij probeerde in te stappen in de auto waar drie van zijn kinderen zaten. Blake overleefde de schietpartij, maar is wel deels verlamd.

De demonstraties die daarop volgden liepen uit op ongeregeldheden, waarbij gebouwen in brand werden gestoken, winkels werden geplunderd en de 17-jarige Kyle Rittenhouse twee demonstranten doodschoot.

Het neerschieten van Blake en de daarop volgende onrust vonden plaats aan het eind van een zomer vol Black Lives Matters-demonstraties, vanwege de bij zijn hardhandige arrestatie in Minneapolis omgekomen zwarte man George Floyd.