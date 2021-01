Aantal vuurwerkslachtoffers met 70 procent gedaald

Het aantal vuurwerkslachtoffers is bij de jaarwisseling ongeveer 70 procent gedaald vergeleken met vorig jaar. Dat meldt kenniscentrum VeiligheidNL na onderzoek bij alle spoedeisendehulpafdelingen en ruim driekwart van alle huisartsenposten. De cijfers zijn volgens de onderzoekers een „betrouwbare schatting”.

Vorig jaar werden er dertienhonderd vuurwerkslachtoffers behandeld, dit jaar waren dat er toch nog bijna vierhonderd, ondanks het landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. Het vuurwerkverbod was ingesteld om met name de ziekenhuizen te ontlasten in coronatijd.

Het verbod heeft volgens het onderzoek geen verschuiving veroorzaakt naar het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. De daling van het aantal slachtoffers gold bij alle typen vuurwerk, ook zwaar illegaal vuurwerk zoals nitraten en cobra’s, en carbid schieten. De meeste verwondingen ontstonden door knalvuurwerk. Het afsteken daarvan was eerder al verboden.

Op de spoedeisende hulp lieten 108 mensen zich behandelen, tegen 385 een jaar eerder; bij de huisartsenposten meldden zich 275 patiënten tegen 900 bij de vorige jaarwisseling.

Jonge slachtoffers

De onderzoekers noemen het „opvallend” dat bijna twee derde van de slachtoffers (63 procent) jonger was dan twintig jaar; vorig jaar bedroeg dat aandeel nog 49 procent. Veruit de meeste slachtoffers, 82 procent, waren jongen of man, zoals ook in eerdere jaren.

Slachtoffers zijn in ziekenhuizen en huisartsenposten vooral behandeld voor brandwonden (41 procent), met name aan handen en vingers. Het aandeel oogletsels was dit jaar met 14 procent „relatief laag”, aldus VeiligheidNL. Vorig jaar was dat 27 procent. Zoals elk jaar waren er ook „enkele amputaties te betreuren”.

De politie heeft in 2020 een recordhoeveelheid zwaar illegaal in beslag genomen: 122.815 kilo, zo meldt het Openbaar Ministerie. In 2019 was dat nog de helft: 61.429 kilo.

Er gaan in politiek Den Haag en bij burgemeesters van steden veel stemmen op om het tijdelijk verbod van deze jaarwisseling op vuurwerk om te zetten in een definitief verbod.