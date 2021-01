VWS: vaccineren begint woensdag, twee dagen eerder dan gepland

Nederland begint twee dagen eerder dan gepland met de het vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag bekendgemaakt. Komende woensdag begint de GGD in het Brabantse Veghel met het inenten van zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Diezelfde dag krijgen ook de eerste ziekenhuismedewerkers die zich bezighouden met de directe zorg voor coronapatiënten, zoals artsen en verplegers op de intensive care en de Covid-afdeling, een prik. Dat gebeurt in de ziekenhuizen zelf. Hoeveel instellingen woensdag al beginnen met vaccineren, is niet bekend.

De GGD in Veghel zou aanvankelijk op vrijdag 8 januari beginnen met het inenten van zorgmedewerkers, samen met de GGD’s in Rotterdam en Houten. De laatste twee regio’s beginnen niet eerder met de vaccinatiecampagne. De GGD’s in Den Haag, Drenthe en Amsterdam vervroegen hun campagne ook niet: zij beginnen op maandag 11 januari met het zetten van de eerste prikken.

De afgelopen dagen groeide de druk op minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) om de vaccinatiecampagne te vervroegen en om ook zorgmedewerkers in de directe coronazorg voorrang te geven bij het vaccineren. Verpleegkundigen en (para-)medici die dagelijks met coronapatiënten werken, lopen het grootste risico besmet te raken. Als zij ziek worden, komt de zorg voor andere patiënten in het gedrang doordat er al een groot tekort is aan verpleegkundig personeel en de ziekenhuizen vol liggen.

Strategie

Zaterdag maakte het kabinet bekend dat zo’n 30.000 mensen in de ziekenhuizen tegelijk met de 200.000 verzorgenden in de verpleeghuizen vanaf deze week gevaccineerd zullen worden. Maandag gingen de uitnodigingen de deur uit voor alle verzorgenden in verpleeghuizen en ging het callcenter open zodat zij een afspraak kunnen maken voor hun eerste prik.

Bedoeling is dat na verzorgenden in verpleeghuizen en de verpleegkundigen in de spoedzorg, de bewoners van verpleeghuizen worden ingeënt. Zij zijn gemiddeld het meest kwetsbaar voor het coronavirus. Vervolgens komen bewoners en verzorgers in gehandicapteninstellingen aan de beurt en daarna 65-plussers én mensen met bijvoorbeeld kanker of andere ernstige ziektes, die meer risico lopen dan jongeren.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Vaccineren begint woensdag, twee dagen eerder dan gepland