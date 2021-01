Vereniging Hendrick de Keyser verwerft Teylers Hofje in Haarlem

Monumentenorganisatie Vereniging Hendrick de Keyser heeft het Teylers Hofje in Haarlem gekocht van de woningcorporatie Elan Wonen. De aankoop kon worden gedaan dankzij een particulier legaat en met steun van de BankGiro Loterij. Het Teylers Hofje is het tiende hofje in bezit van de Vereniging.

Het imposante gebouw aan de Koudenhorn in Haarlem wordt toegevoegd aan de collectie van ruim 430 historische huizen en monumenten die de Vereniging verspreid over het land bezit, onderhoudt en verhuurt. De huisjes van het Teylers Hofje blijven, conform het testament van Pieter Teyler van der Hulst, verhuurd aan alleenstaande vrouwen van vijftig jaar en ouder met een bescheiden inkomen.

Bankier Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) was de grondlegger van Teylers Museum en verantwoordelijk voor de stichting van twee genootschappen, het Teylers Hofje en de Teyler leerstoel aan de Universiteit Leiden. In zijn testament werd opgenomen dat het hofje dat hij in 1752 had gesticht, moest worden uitgebreid. Na zijn dood besloten de directeuren van de Teylers Stichting tot de bouw van de beroemde Ovale Zaal van het Teylers Museum en een nieuw te bouwen hofje aan het Spaarne. Architect Leendert Viervant verkreeg beide opdrachten. Het Teylers Hofje werd tussen 1780 en 1784 gerealiseerd.

Het pand is exemplarisch voor een hofje, met huisjes gebouwd rond een binnenplaats en een pomp in het midden. In het neo-classicistische poortgebouw bevindt zich nog de originele regentenkamer.