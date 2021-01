Trump verjaagt Chinese telecombedrijven van beurs

De New York Stock Exchange (NYSE) schrapt volgende week, op 11 januari, de beursnoteringen van de drie grote Chinese telecomnetwerken. Bij elkaar tellen China Mobile, China Telecom en China Unicom meer dan 1,7 miljard gebruikers. Van hen is China Mobile (946 miljoen klanten) de allergrootste onder de telecomreuzen.

De drie telecombedrijven reageerden ingetogen op het nieuws dat ze van Wall Street moeten vertrekken. Alleen China Mobile gaf als extra reactie dat het bedrijf zich sinds de notering in 1997 „strikt aan alle regels” heeft gehouden.

Maar de regels zijn door de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China veranderd. De verbanning van Wall Street is het gevolg van een decreet dat president Donald Trump in november 2020 ondertekende. De VS willen voorkomen dat Amerikaans geld wordt geïnvesteerd in bedrijven die leveren aan de Chinese defensie-industrie of die veiligheidsdiensten ondersteunen. Volgens de Amerikaanse definitie vallen veel Chinese bedrijven onder die omschrijving, niet alleen telecomleverancier Huawei of chipmaker SMIC.

Lees ook: Afscheidscadeau Trump: nog meer exportverboden, die ook ASML en ASMI raken

Het Amerikaanse ministerie van Financiën houdt een lijst van verdachte bedrijven bij. Ook het oliebedrijf CNOOC loopt het risico om van de Amerikaanse beurs verwijderd te worden, net als Chinese bedrijven die werken aan ruimtevaart, scheepsbouw of spoorwegen.

Andere Chinese internetbedrijven die op de korrel genomen kunnen worden, zijn Alibaba en JD.com. Deze e-commercebedrijven zijn sinds 2014 aan de beurs in New York genoteerd en braken destijds records op de eerste handelsdag.

De meeste Chinese bedrijven hebben ook een beursnotering elders, in Hongkong of Shanghai. Een woordvoerder van de Chinese financiële toezichthouder CSRC meldde dat minder dan 2,2 procent van de totale waarde van de drie telecombedrijven uit Amerikaanse waardepapieren bestaat. De impact van de maatregel zou daardoor beperkt zijn. „Het toont wel aan dat de Amerikaanse regels arbitrair, roekeloos en onvoorspelbaar zijn”, aldus de Chinese woordvoerder in een reactie.

In de laatste weken van de regering-Trump proberen de VS de druk op China extra te verhogen. Terwijl de president zich vastbijt in de verkiezingsuitslag, zien zijn adviseurs kans om de sancties tegen Chinese bedrijven uit te breiden. Ook de reismogelijkheden van leden van de Chinese partij en hun familieleden worden in de VS beperkt.

Lees ook: Gedeeltelijke overname TikTok krijgt Trumps fiat

Trump deed een poging om via een presidentieel decreet de Chinese app TikTok in de VS op te splitsen of anders te verbieden. De rechter stak daar tot twee keer toe een stokje voor. Vorige week werd duidelijk dat de Amerikaanse overheid toch weer tegen die uitspraak in beroep gaat.