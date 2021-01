Eigenlijk was het toeval dat ik een nieuw overhemd aantrok op de dag van het kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester. Terwijl ik mij voorstelde aan de burgemeester, kneep hij met zijn ogen. Hij stond op en vroeg of ik een nieuw overhemd droeg. Na de bevestiging zei hij: „Ik ben ook verantwoordelijk voor veiligheid.” En hij haalde behendig en doortastend een bijna in mijn keel prikkende speld uit de kraag van het hemd.

