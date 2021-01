‘S-Arabië opent grens voor Qatar, mogelijke doorbraak conflict Golfregio’

Na ruim 3,5 jaar van conflict gaat Saoedi-Arabië de grenzen openen voor buurland Qatar. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Koeweit, het land dat bemiddelt tussen de conflicterende Golfstaten, maandag bekendgemaakt, zo meldt persbureau Reuters. Het lijkt een doorbraak in het al jaren durende conflict in de Golfregio tussen Qatar enerzijds en Saoedi-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein anderzijds.

Volgens Reuters wordt er dinsdag een top van de Golfstaten gehouden in Saoedi-Arabië, waar ook de leider van Qatar aanwezig zal zijn. Mogelijk zal deze top een einde maken aan het conflict in de Golfregio. De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten Anwar Gargash noemt de top „historisch” en stelt dat deze de „cohesie in de Golf zal herstellen”. „We hebben meer werk voor ons liggen en we bewegen in de goede richting”, aldus Gargash.

Qatar raakte in 2017 in conflict met Saoedi-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. De Saoedi’s beschuldigden Qatar ervan banden te onderhouden met terroristische groeperingen en met Iran - de aartsvijand van Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië sloot in juni 2017 de grens met Qatar; de enige landsgrens die het kleine Golfstaatje heeft. Ook verbraken de Saoedi’s, samen met de andere conflicterende landen, alle handelscontacten met het land.