Plastic soep op de oevers van de rivieren

„Ik maak me zorgen”, zegt Kasper Heineke (65), wandelend door de uiterwaarden van de Waal bij Ophemert in de Betuwe. Langs de rivieroever, waar schepen traag passeren, liggen grote hoeveelheden plastic; worteldoek dat Rijkswaterstaat sinds jaar en dag gebruikt om oevers te versterken en dat ook onder kribben is aangebracht. Veel kribben – korte stenen dammen – zijn de afgelopen jaren verlaagd of afgebroken, vanwege nieuwe inzichten over meer ruimte voor de rivier, en in dit geval om de bouw van een strekdam mogelijk te maken. Delen van het geotextiel bleven liggen. Tot ergernis van Heineke.

„Ik begrijp niet hoe de aannemers van Rijkswaterstaat ermee wegkomen. Het is alsof een tandarts een kies trekt en de wortel laat zitten.” Hij trekt aan flappen zwart canvas dat de komende decennia in kleine stukjes zal desintegreren en in het milieu terechtkomt. „Het is een zooitje.”

Je kunt twisten over de vraag of worteldoek afval is. Rijkswaterstaat vindt van niet. „Het geotextiel heeft een functie, het maakt deel uit van de constructie en is dus geen afval”, aldus een woordvoerder. Hoe dan ook: worteldoek is een van de vele materialen die niet zichtbaar aan de oevers horen te liggen.

Belangrijkste bevinding: er liggen gemiddeld 2.060 stukken afval op één kilometer langs de rivier. Van Emmerik: „De concentratie afval op Nederlandse oevers is op veel plekken veel hoger dan de gemiddelde concentratie in de Great Pacific Garbage Patch tussen Hawaï en Californië, dat vaak wordt gezien als meest vervuilde stuk open zee. Rivieren zijn vergeleken met zeeën veruit het viest.”

Het meest aangetroffen afval betreft fragmenten waarvan de herkomst niet meer te achterhalen valt, of piepschuim en verpakkingsmateriaal zoals flesjes en blikjes en flessen, zakken chips en sigarettenpeuken. Ook komt klein afval uit riooloverstorten langs de rivieren terecht.

Het afval in deze studie is ten minste een halve centimeter groot. Het ligt vooral in de grensgebieden met België en Duitsland, in de buurt van steden, en – opmerkelijk genoeg – in de Biesbosch, waar het getij het water en het daarin aanwezige afval heen en weer wiegt en in de natuur achterlaat. Tot een paar jaar geleden, legt Van Emmerik uit, was er vooral aandacht voor de plastic soep in de zeeën en oceanen. Aangenomen werd dat het afval in zee terechtkwam via land en rivier.

„De teflon-theorie”, zegt Van Emmerik. „Er werd gedacht dat het afval vanzelf afschoof naar zee. Zo eenvoudig is het niet. Veel afval blijft in de rivieren achter.”

Vissen en vogels sterven

De schade van plastic afval in rivieren is over de hele wereld groot. Niet alleen worden natuur en landschap erdoor ontsierd, ook sterven vissen en vogels als ze afval inslikken of erin verstrikt raken – mangrovebossen sterven af als de wortels door het plastic worden verstikt. Verder is er financiële schade als het afval zich ophoopt bij sluizen en stuwen, gemalen en pompstations waar het tegen hoge kosten moet worden verwijderd. Het afval komt ook terecht in de motoren en schroeven van schepen en bootjes. „Er zijn zelfs meldingen van scheepsongevallen in Oost-Azië”, zegt Van Emmerik.

Een simpele remedie voor het afvalprobleem is er niet. „Er is sprake van een complexe keten en het kan in alle schakels misgaan. Bij de productie van plastic, maar ook bij de consumenten en de afvalverwerking. Je kunt bijvoorbeeld wel prullenbakken neerzetten, maar je moet ze ook regelmatig legen.” Het heffen van statiegeld op plastic flessen zou wellicht bijdragen aan de reductie van afval, maar de mentaliteit van de samenleving speelt ook een rol. Van Emmerik: „Een land als Japan gebruikt heel veel plastic. Toch zie je daar vrijwel geen afval op straat. Mensen nemen het afval mee naar huis.” Van Emmerik suggereert dat Nederland het afval min of meer permanent zou moeten verwijderen. „We zijn heel goed in staat de rotzooi na een olieramp op te ruimen. Dat zouden we hierbij ook kunnen doen.”

Ruïnes

Van het worteldoek langs de Waal bij zijn dijkhuis maakte Heineke melding bij Rijkswaterstaat. „Slechts een fractie is hier zichtbaar van overblijfselen van kribben en de losgescheurde stukken kunststof die op talloze plekken in de rivier zullen verdwijnen”, schreef hij. „Deze restanten ogen als ruïnes in de eens zo prachtige Waalstranden. Zulke milieuvervuiling is een land als Nederland onwaardig.” Volgens Heineke is het worteldoek „over honderden kilometers” langs de Nederlandse rivieren te vinden. „Het zou me niet verbazen als dat het grootste aandeel heeft in de totale hoeveelheid plastic afval.”

Foto Merlin Daleman

Volgens Rijkswaterstaat is „worteldoek geen afval”. Als er worteldoek open en bloot langs de oevers ligt, kun je hooguit spreken van achterstallig onderhoud. „Want dat worteldoek hoort afgedekt te zijn met stenen.” Rijkswaterstaat werkt inmiddels aan een duurzame, biobased versie van het worteldoek. „Alle soorten worteldoeken vergaan na verloop van tijd. Traditionele worteldoeken laten daarbij stukjes plastic achter in het milieu, maar bij biobased-worteldoeken gebeurt dit niet”, aldus de website. Biobased worteldoek „breekt na drie jaar volledig af tot humus”.