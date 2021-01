Pensioen gaat wél omlaag bij kleine fondsen

Er komt dit jaar geen pensioenverlaging voor miljoenen Nederlanders, zoals velen vreesden. Maar wel voor in ieder geval honderdduizend en in het uiterste geval iets meer dan één miljoen Nederlanders.

Dat blijkt uit een inventarisatie door NRC. Zeker drie pensioenfondsen moeten dit jaar de pensioenen verlagen, ondanks versoepelde regels van het kabinet. Nog eens vijf fondsen zitten in spanning. Bij hen wordt later deze maand duidelijk of hun financiële positie op de cruciale datum van 31 december goed genoeg was.

Het gaat om kleine en middelgrote pensioenfondsen waar enkele duizenden tot honderdduizenden werknemers en gepensioneerden bij zijn aangesloten.

De twee grootste fondsen, ABP (onderwijs en overheid) en Zorg en Welzijn, zaten lange tijd in de gevarenzone. Zij beheren samen bijna zes miljoen pensioenen. Maar zij hoeven geen verlaging door te voeren, maakten ze maandag bekend.

Fondsen moesten op Oudjaarsdag wel een zogeheten dekkingsgraad van 90 procent hebben. Dan hebben zij 10 procent te weinig geld in kas, maar dat is toegestaan doordat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) de regels versoepeld heeft.

Ieder fonds dat een te lage dekkingsgraad heeft, moet dit jaar de uitkering van gepensioneerden én de opgebouwde pensioenaanspraken van werknemers verlagen.

ABP had op 31 december een dekkingsgraad van ruim 92 procent, schatte het fonds maandag in. Zorg en Welzijn (PFZW) kwam uit op ruim 91 procent. Beide fondsen komen op 21 januari met een preciezere berekening van hun dekkingsgraad. Maar deze eerste inschatting is voor hen al zeker genoeg om uit te spreken dat er dit jaar niet verlaagd wordt. „We zijn blij dat we op dit punt positief nieuws kunnen brengen”, schreef Joanne Kellermann, voorzitter van Zorg en Welzijn, in een persbericht.

Verlaging bij verloskundigen

Wie wél moet verlagen is het pensioenfonds voor verloskundigen (4.400 deelnemers). Voor hen was vorige maand al duidelijk dat de dekkingsgraad waarschijnlijk niet ver boven de 80 procent uitkomt. „Daarom moeten wij maatregelen nemen”, schreef het fonds in december op zijn website.

Nog eens twee fondsen moeten dit jaar de pensioenen verlagen om een andere reden: zij fuseren met een fonds dat er financieel beter voorstaat. Het gaat om het pensioenfonds voor de reisbranche en Pensioenfonds AVH, voor groothandels in aardappels, kaas, eieren, groenten en fruit. Zij gaan dit jaar op in het grotere pensioenfonds PGB.

Vóórdat de ongeveer 110.000 deelnemers van de twee fondsen worden verhuisd, moet hun huidige pensioen verlaagd worden. Dat brengt de dekkingsgraad van hun fonds iets omhoog. En dat is nodig, omdat fondsen die willen fuseren precies dezelfde dekkingsgraad moeten hebben.

Onzekerheid voor schoonmakers

Onzekerheid heerst er nog voor meer dan een half miljoen werkenden en gepensioneerden met een schoonmakerspensioen. Hun pensioenfonds heeft maandag berekend of de financiële situatie goed genoeg is, zegt bestuurslid Tarik Uçar, „en de conclusie is dat het too close to call is”. De indicatieve dekkingsgraad van Oudjaarsdag is 90,1 procent, een tiende boven de cruciale grens. Maar de precieze berekening volgt over twee of drie weken. „Dan kunnen er zomaar een paar tienden bij of af gaan.”

Ook voor de 350.000 (oud-)medewerkers van supermarkten is er nog geen duidelijkheid. Hun Pensioenfonds Levensmiddelen stond er eind november slecht voor, met een dekkingsgraad van 86,9 procent, en maakt pas later deze maand cijfers bekend, als de precieze dekkingsgraad berekend is, zegt bestuurslid Daan Muusers. „We laten alles netjes volgens procedure lopen.”

Verder dreigen er nog verlagingen bij pensioenfonds VLEP, met 118.000 deelnemers uit de sectoren vlees, vleeswaren en gemaksvoeding. En bij twee onderdelen van Centraal Beheer APF. Dat pensioenfonds heeft meerdere pensioenpotten – ‘kringen’ geheten – met elk een eigen dekkingsgraad. Vooral de kring van Bavaria (zo’n 2.000 deelnemers) riskeert nog een verlaging. „Die zit rond de 90 procent, dus het wordt spannend”, zegt pensioenfondsvoorzitter Janwillem Bouma. Ook deze fondsen komen later deze maand met cijfers.