‘Paarden fotograferen is leuker dan mensen’

in

‘Ik fotografeer al vrij lang, maar eerder vooral portretten. Afgelopen maand mei kon ik met een paardenfotograaf mee op pad, en toen dacht ik opeens: dit is wat ik wil. Ik ben al van kinds af aan een paardenmeisje en paarden fotograferen is eigenlijk veel leuker dan mensen. Ik krijg er veel meer energie van. Dus als het even meezit wil ik hier mijn hoofdberoep van maken.

„Op dit moment komt mijn inkomen voornamelijk uit ander werk. Sinds september werk ik namelijk als casemanager bij een zorginstelling voor psychische zorgverlening. Ik begeleid mensen die zich ziek melden op werk, ik help ze om zo snel mogelijk te reïntegreren. Daarnaast coach ik de leidinggevenden, ik geef ze advies over hoe ze hun medewerkers weer terug kunnen laten komen. Hiervoor was ik hr-medewerker bij een bedrijf in de financiële sector, daar deed ik soortgelijk werk. Ik merk nu dat de zorgsector mij meer ligt. Er is meer waardering voor elkaar, het draait niet alleen om de cijfers.

„Ik werk 30 uur in de week als casemanager, en in mijn vrije tijd ben ik fotograaf. Mijn man werkt fulltime en we hebben twee zoons (7 en 9 jaar), dus ik probeer mijn tijd goed te verdelen tussen de kinderen en de fotografie. Er is best veel vraag naar paardenfotografen. Voor mensen die niet in dat wereldje zitten is het misschien moeilijk te begrijpen, maar een paard is toch een beetje als een kind. En daar wil je ook mooie foto’s van.”

uit

‘Mijn man en ik verdelen de vaste lasten. Ik betaal voornamelijk uitgaven als boodschappen en kinderkleding, mijn man de woonlasten en andere zaken. Onderaan de streep betaalt hij het meeste, maar hij verdient ook meer. En ik ben weer degene die elk jaar kijkt of onze verzekeringen niet goedkoper kunnen. Bijvoorbeeld de zorgverzekering, dat is toch elke maand weer 270 euro. Dat is echt een heleboel geld, daar kan je veel andere leuke dingen van doen. Voor komend jaar heb ik nu een pakket gevonden dat 22 euro per maand goedkoper is.

„Op de boodschappen zouden we best wat kunnen bezuinigen, maar dat vind ik dan weer de moeite niet. Ik vind het belangrijk dat wat we eten gezond is en van goede kwaliteit, en dan betaal je vaak wat meer. Ik kijk wel naar de aanbiedingen, maar naar de goedkopere supermarkt ga ik meestal niet.

„Ik zit nog steeds op paardrijles, nog steeds op dezelfde manege en nog steeds in dezelfde les met dezelfde instructrice als 29 jaar geleden. Elke maand kost me dat 97 euro, dat vind ik een hele redelijke prijs als je nagaat wat daar allemaal voor nodig is.

„Normaal gesproken gaan we elk jaar wel een paar keer naar de Efteling, dat vinden de jongens zo leuk. We zijn afgelopen zomer nog geweest, en we wilden eigenlijk in de kerstvakantie daar nog een huisje boeken, maar nu het park dicht is, is dat ook zo zonde.”

Netto inkomen: 2.735 euro netto (waarvan tussen de 500 en 700 euro uit de fotografie voortkomt) Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.100 euro), mobiel/internet/tv (75 euro), verzekeringen (280 euro), kosten auto (130 euro), boodschappen (500 euro), kinderkleding (100 euro gemiddeld), eigen kleding (75 euro), voetbalclub van de jongens (42 euro), paardrijles (97 euro) Sparen: verschilt per maand Laatste grote aankoop: een nieuwe droger (450 euro)