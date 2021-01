Was het een demonstratie of een straatfeest in Duindorp?

De beelden op sociale media laten weinig ruimte voor interpretatie: een op muziek hossende menigte voor een podium. Hapjes gaan rond, drankjes. Van anderhalve meter lijkt op Oudejaarsmiddag op het pleintje in de Haagse wijk Duindorp geen sprake.

De burgemeester is ervan op de hoogte: het ‘straatfeest’ is aangekondigd als demonstratie voor het behoud van vreugdevuren. Dat is die middag de reactie van de gemeente op de beelden. Maar waarom er niet werd gehandhaafd op de naleving van coronaregels en welke betrokkenheid het stadsbestuur heeft gehad bij de organisatie van de demonstratie, is inmiddels onderwerp van raadsvragen. Kamervragen zijn ook aangekondigd.

En zo zorgt de jaarwisseling in Den Haag opnieuw voor politieke ophef, twee jaar na het vertrek van de vorige burgemeester vanwege haar optreden tijdens die nacht. Toen schonden de bouwers van vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp afspraken en werden daar geen consequenties aan verbonden. De meters te hoge stapel op Scheveningen zorgde voor een enorme vuurregen in de wijk.

Het afblazen van die vreugdevuren leidde in 2019 tot weken van onrust in heel Den Haag, beginnend in Duindorp. Vuilcontainers, auto’s en scooters werden in de brand gestoken, bushokjes vernield. In de Oudejaarsnacht moest de ME de brandweer beschermen tijdens het blussen van branden. Het leek toen even op de jaren zeventig en tachtig, toen Den Haag er na de jaarwisseling uit als oorlogsgebied, met opengebroken straten en smeulende vuren. De vreugdevuren waren een manier om ongeregeldheden te vermijden.

Rust bewaren

Zulke onrust voorkomen, menen sommige raadsleden, is misschien de reden dat een op een straatfeest lijkende demonstratie in Duindorp „oogluikend” is toegestaan. „Mijn vermoeden wordt steeds sterker dat er naar mogelijkheden is gezocht om de rust te bewaren. Ik snap het vanuit bestuurlijk oogpunt, maar welk signaal geef je naar de rest van de stad?”, zegt Kavish Partiman, fractievoorzitter van collegepartij CDA.

In een artikel bij de lokale zender Omroep West wordt gesteld dat burgemeester Jan van Zanen (VVD) aanwezig was bij gesprekken over alternatieve activiteiten in Duindorp tijdens de jaarwisseling. Verschillende Haagse wijken kregen subsidie om iets te organiseren als alternatief voor het afsteken van vuurwerk en ontsteken van vuurstapels, dat vanwege de coronapandemie was verboden – mede op verzoek van de gemeenteraad.

Een woordvoerder bevestigt dat tegen de organisatie in Duindorp, die een demonstratieve fakkeltocht wilde organiseren, is gezegd dat „demonstraties altijd kunnen”, maar dat „over een feest nooit is gesproken”.

Collegepartij VVD, de partij van de burgemeester, stelde als eerste schriftelijke vragen en wil weten wat er nu precies is afgesproken met de organisatie.

Marchanderen

„Ik dacht dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid duidelijk was geweest: niet meer marchanderen met afspraken en niet faciliteren maar handhaven”, zegt ook Hanneke van der Werf, fractievoorzitter van collegepartij D66. De Onderzoeksraad (OVV) concludeerde naar aanleiding van de vuurregen dat het Haagse stadsbestuur zowel toezichthouder als vergunningverlener als facilitator was geworden, een onwenselijke vermenging van rollen. En dat afspraken gehandhaafd moesten worden. Van der Werf zegt: „Ik had verwacht dat de burgemeester het rapport van de OVV op zijn nachtkastje had liggen.”

De grootste oppositiepartij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, vindt het geen probleem als de gemeente „is aangehaakt om het in Duindorp rustig te houden”. „Ik snap de ophef: mensen houden zich aan de regels en zien wat er daar gebeurt. Maar daar staat tegenover dat qua schade en vernielingen het een rustig jaar is”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos. „Liever activiteiten ontplooien om het rustig te houden, dat dan dat de boel kort en klein geslagen wordt. In dat speelveld moet de burgemeester kunnen schakelen.”

De gemeente zegt dat „zoals bij elke demonstratie de organisatie verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen”. Volgens een woordvoerder is er vanaf het podium regelmatig opgeroepen tot het houden van afstand. „Wat er precies heeft plaatsgevonden, wordt nader uitgezocht.”