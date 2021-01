Opnieuw meer autobranden: bijna 5.600 meldingen in 2020

In 2020 zijn meer autobranden gesticht dan in het voorgaande jaar. In de afgelopen twaalf maanden werden in totaal 5.582 meldingen daarover uitgezonden via het landelijke P2000-netwerk, zo meldt de website Alarmeringen.nl maandag. In dezelfde periode in 2019 werden 5.258 meldingen gedaan. Dat komt neer op een stijging van iets meer dan 6 procent.

Over het algemeen komen de autobranden het meeste voor in de grote steden. Zo had Amsterdam de meeste meldingen (327), gevolgd door Den Haag (319), Rotterdam (243) en Eindhoven (154). Opvallend is dat in een dozijn veelal kleinere plaatsen waar in 2019 erg weinig gevallen waren, in het afgelopen jaar een „explosieve toename” was, volgens Wilbert de Vries van Alarmeringen.nl. In Wageningen en Urk bijvoorbeeld, waar een jaar eerder maar één melding werd gedaan, waren in 2020 respectievelijk 17 en 14 autobranden. Ook in Arnhem een duidelijke toename van het aantal voertuigbranden te zien, met 135 branden in het afgelopen jaar tegenover 79 een jaar eerder. In Utrecht was daarentegen sprake van een daling van 22 procent: van 153 meldingen naar 119.

Voor het jaaroverzicht heeft Alarmeringen.nl de data over de autobranden zo opgeschoond, dat branden die het gevolgd waren van ongevallen of autobranden op snelwegen niet zijn meegeteld. Zo blijven branden over die zijn aangestoken. De genoemde cijfers betreffen enkele gevallen: loze meldingen of herhaalde meldingen zijn „zoveel mogelijk” uit de beschikbare data verwijderd, zo meldt het persbericht. Het aantal autobranden stijgt al enkele jaren. Ook in 2019 was sprake van een toename van ruim 6 procent. De rapportage geeft geen inzicht in de redenen voor de autobranden.