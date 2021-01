Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt

Bij een Poolse supermarkt aan het Paletplein in Tilburg is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan, meldt de politie. De winkel is van binnen „helemaal verwoest” door de brand die na de explosie uitbrak, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen persbureau ANP.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen, maar er sneuvelden „in een straal van honderd meter” wel ruiten. Onder meer van bergingen in een nabijgelegen flat.

Begin december waren er ook al vier explosies bij Poolse supermarkten: in Aalsmeer, Beverwijk en Heeswijk-Dinther. Die droegen allen de naam Biedronka, maar de supermarkt in Tilburg niet. Wel is de vannacht getroffen winkel in handen van dezelfde Irakees-Koerdische familie, blijkt uit een eerdere reportage over de reeks explosies van het Brabants Dagblad.

Wie er achter de ontploffingen zit is nog niet duidelijk, maar de politie zei vorige maand tegen Opsporing Verzocht wel uit te gaan van „een hele gecoördineerde actie, die specifiek is gericht tegen deze supermarkten”.

