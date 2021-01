Omzet supermarktketen Jumbo steeg vorig jaar met 15 procent

De supermarktketen Jumbo heeft afgelopen jaar goede zaken gedaan. Ten opzichte van het jaar daarvoor steeg de omzet (inclusief btw) met 15 procent tot 9,68 miljard euro. Met name het aantal online bestellingen nam een vlucht: dat nam met 50 procent toe en leverde meer dan 500 miljoen euro op, meldt de keten maandag.

De topman van de keten, Frits van Eerd, stelt dat de omzetstijging door de coronapandemie „anders voelt” dan in voorgaande jaren. Zo wijst hij op de „grote maatschappelijke verantwoordelijkheid” van supermarkten, omdat die volgens de overheidsmaatregelen een essentiële functie vervullen. „Als winkelbedrijf hebben we strenge maatregelen moeten treffen [...] om het winkelbezoek veilig en aangenaam te laten zijn.”

Ook dit jaar verwacht Jumbo groei. Het bedrijf rekent op een omzetstijging tot ten minste 10 miljard euro. Om de grote hoeveelheid online bestellingen te ondervangen, wordt het aantal zogenoemde hubs van waaruit de boodschappen bezorgd kunnen worden uitgebreid van zes naar zestien. Daarnaast werkt Jumbo samen met HEMA aan een gezamenlijk winkelconcept op zes locaties van NS-stations. HEMA is sinds december officieel in handen van de eigenaren van de supermarktketen. Circa de helft van de Jumbo-filialen heeft inmiddels een HEMA-schap met huishoudelijke artikelen.

Restaurantketen La Place, die ook in handen is van de Jumbo Groep, kampte afgelopen jaar met tegenvallende resultaten. De omzet daalde naar 50 miljoen euro tegenover 165 miljoen euro het jaar daarvoor. Wel heeft Jumbo dit jaar grote plannen voor de formule. Maandag maakte het bedrijf bekend een samenwerking aan te gaan met horecabedrijf Vermaat om het restaurantconcept „door te ontwikkelen”. Daarbij mikt Jumbo tevens op uitbreiding van La Place Express, dat gericht is op eten en drinken voor onderweg. De jaarcijfers van andere supermarktketens zijn nog niet gepubliceerd.

