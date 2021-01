Omstreden ondernemer Sanderink stopt bij Oranjewoud

De omstreden ondernemer en miljardair Gerard Sanderink (72) stapt per direct op als bestuurder bij IT-bedrijf Centric en het beursgenoteerde bouwconcern Oranjewoud. Reden voor de stap is „de ontstane onrust” rond zijn persoon de afgelopen weken, zo stellen de bedrijven in een verklaring.

Tot Oranjewoud (omzet 2019: 2,4 miljard euro) behoort onder meer het vierde bouwbedrijf van Nederland, Strukton. De Twentse ondernemer blijft wel eigenaar van de bedrijven, maar zijn functies legt hij neer.

Sanderink kwam de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws. Onlangs zou hij zich misdragen hebben toen een deurwaarder beslag kwam leggen op zijn telefoon en mailbox. Volgens het Financieele Dagblad schold Sanderink de deurwaarder uit en dreigde hij „een knokploeg” in te zetten. De deurwaarder schakelde daarop de politie in. Ook werd er tijdens de inval bewijsmateriaal vernietigd. De inspecteurs kwamen er later achter dat gegevens op zijn telefoon op afstand werden gewist.

In de clinch met ex-vriendin

De beslaglegging gebeurde op verzoek van de ex-vriendin van Sanderink, Brigitte van Egten. Met haar is de ondernemer al twee jaar in een juridisch gevecht verwikkeld. Sanderink beschuldigt Van Egten onder meer van het plegen van fraude als bestuurder bij een van zijn bedrijven, het relatief kleine DSS. Verschillende onderzoeken hebben daarvoor geen bewijs geleverd.

Van Egten vindt op haar beurt dat Sanderink een lastercampagne tegen haar voert. Verschillende rechtbanken hebben Sanderink de afgelopen jaren op straffe van een dwangsom gesommeerd daarmee te stoppen.

Lees hier over de onrust rond Gerard Sanderink: Hoe de automatiseerder werd betoverd door de cybergoeroe

Een nieuw frauderapport dat Sanderink afgelopen najaar liet opstellen, werd onder meer naar premier Mark Rutte en DNB-directeur Klaas Knot gestuurd. Na een recent vonnis waarin Van Egten opnieuw in het gelijk werd gesteld, moest hij zijn uitlatingen rectificeren. Van Egten wilde daarna weten naar wie Sanderink nog meer het rapport had verstuurd en nam een deurwaarder in de arm.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen kondigde de raad van commissarissen van Oranjewoud aan strenger toezicht te gaan houden. Eerder hadden de commissarissen zich nog achter Sanderink geschaard rond een aantal opmerkelijke stappen van de ondernemer afgelopen jaren.

Zo vond er in 2019 een leegloop plaats binnen de top van IT-bedrijf Centric (omzet 2019: 482 miljoen euro). Volgens ingewijden had de relatie van Sanderink met de zelfbenoemde en omstreden cyberexpert Rian van Rijbroek daarmee te maken. Zij zou zich sinds het najaar van 2018 bemoeien met de gang van zaken bij zijn bedrijven, tegen de zin in van veel directieleden.

Lees Ook: Bij de bedrijven van Sanderink vertrekt de ene na de andere bestuurder

Verschillende bestuurders moesten bij Strukton vertrekken, onder meer vanwege jarenlange slechte financiële resultaten. Sanderink haalde verschillende keren geld uit zijn andere ondernemingen om de verliezen aan te vullen. Ook die handeling werd door veel directieleden bekritiseerd.