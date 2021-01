Al het goeds wat Napoleon bereikt had, was te danken aan zijn moeder

Jezus Christus werd geboren in het stro, Napoleon Bonaparte kwam ter wereld op een stapel tapijten. Zijn moeder Maria-Letizia Buonaparte (née Ramolino) was op 15 augustus 1769 op weg terug van de kerk naar huis toen haar weeën begonnen. Het was die dag Maria Hemelvaart, een belangrijk feest op het eiland Corsica. Deze andere Maria haalde nét haar woning in Ajaccio, maar bereikte de slaapkamer niet, zoveel haast had haar kind.

Het verhaal wil dat er helden uit Homerus’ Ilias stonden afgebeeld op de tapijten waarop de kleine Napoleone zijn eerste ademteugen nam. Allicht niet zo prestigieus als een kraambezoek van drie koningen, maar toch een veelbelovend voorteken voor de rest van het leven van deze Corsicaanse knaap.

Zijn moeder spaarde haar bijzonder energieke zoon niet als hij stout was geweest. Toen hij bijvoorbeeld een keer zijn oma na-aapte, kreeg Napoleone een flink pak rammel. „Haar liefkozingen waren ernstig”, herinnerde hij zich later. „Ze had het hoofd van een man op het lichaam van een vrouw.”

Letizia zou zijn hele leven een belangrijke figuur blijven in het leven van Napoleon. Als hij een bescheiden bui had – en dat kwam niet zo vaak voor – zei hij dat al het goeds wat hij bereikt had, te danken was aan zijn moeder. Madame Mère zou, nadat Napoleon zijn familie op tal van Europese tronen had geplaatst, uiteindelijk moeder zijn van een keizer, drie koningen, een koningin en twee prinsessen.

Ondanks een jaarlijkse toelage van één miljoen francs, bleef moeder Bonaparte er een zuinige leefstijl op nahouden. Daarmee werd ze soms gepest, maar haar antwoord had ze dan klaar. „Wat als ik ooit brood moet kopen voor al die koningen die ik gebaard heb?” Uiteindelijk zou ze een fortuin van veertig miljoen francs vergaren.

Zoals wel meer moeders was Letizia niet enorm gecharmeerd van haar schoondochter. Toen Joséphine de Beauharnais op 2 december 1804 tot keizerin werd gekroond, wekte dat grote afgunst op binnen de familie Bonaparte. Napoleons zussen weigerden aanvankelijk Joséphines sleep te dragen en Lucien – zijn meest capabele broer – kwam expres niet terug uit Rome, waar hij op dat moment verbleef. Madame Mère besloot Lucien gezelschap te houden. Op het bekende schilderij van de kroning door Jacques-Louis David staat ze echter gewoon afgebeeld – op een bijzonder prominente plaats. Napoleon was er dolblij mee.

De keizer zag zijn moeder voor de laatste keer op 29 juni 1815, kort voordat hij als balling vertrok naar Sint-Helena. Bij het afscheid liepen twee tranen over haar gezicht. „Adieu, mon fils”, zei ze. „Adieu, ma mère”, zei hij, terwijl hij haar omarmde. Letizia Bonaparte stierf vijftien jaar na haar zoon.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 januari 2021