Met Brexitchaos valt het voorlopig mee in de Rotterdamse haven

Moederziel alleen staat maandagmiddag een witte vrachtwagen op de ‘Oranjeheuvel’ in Hoek van Holland. Op deze Brexitparkeerplaats met een capaciteit voor tweehonderd trucks, kom je terecht als je ‘papieren’ voor de ferryovertocht naar het Verenigd Koninkrijk niet op orde zijn.

Nu de transitieperiode na de Brexit sinds 1 januari voorbij is, is voor zendingen tussen Groot-Brittannië en de EU veel meer administratie nodig, van douaneformulieren tot gezondheidsverklaringen. En om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft de overheid circa zevenhonderd parkeerplekken gerealiseerd, waar chauffeurs 24 uur de mogelijkheid krijgen om hun zaken alsnog te regelen.

Voorlopig zijn de verkeersregelaars in en rond de Oranjeheuvel oververtegenwoordigd ten opzichte van de vrachtwagenchauffeurs. Op de vraag of het de hele dag al zo rustig is, bromt een man in oranje-gele jas bij de slagboom: „Bel de perswoordvoering maar.” Het is niet ondenkbaar dat de waterkoude omstandigheden vat hebben gekregen op zijn humeur.

Hemelsbreed twintig kilometer verderop wordt bij het bedrijf Eurofrigo, in de Rotterdamse haven, een trailer opengemaakt. Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bemannen hier een inspectielocatie, waar gekoelde producten en bevroren dierlijke producten worden bekeken uit non-EU-landen, dus ook het VK. Dit keer worden er zes dozen inktvistubes opengemaakt. De keurmeester doet er een paar in de magnetron, ruikt eraan, knijpt erin en ziet dat het goed is.

„Iedereen heeft voorafgaand aan Brexit enorme voorraden aangelegd. We kunnen pas zien hoe goed alles werkt, als die voorraden beginnen op te raken.”

„Maar dit is wel Chinese inktvis”, verontschuldigt kwaliteitsmanager Martin Peereboom van Eurofrigo zich. „Engelse zendingen staan voor vandaag niet in het systeem. Je ziet de eerste aanmeldingen nu langzaam binnendruppelen, maar de afgelopen dagen was het heel erg rustig.”

Commerciële keurpunten

Organisaties als de douane, de NVWA en bedrijven als Eurofrigo zijn jaren bezig geweest met de voorbereidingen op de Brexit. De komende dagen, weken en maanden moet dat voorwerk zich gaan uitbetalen. De NVWA nam zo’n 143 man extra personeel aan, dat onder meer op private keurpunten als die bij Eurofrigo zendingen inspecteert, van kippenvlees tot ingevroren inktvis.

Dat de door sommigen verwachte Brexitchaos de afgelopen dagen is uitgebleven, daarin moeten we nog niet zo veel lezen, zegt Peter Verbaas, de Brexitcoördinator van de NVWA. „Iedereen heeft voorafgaand aan de Brexit zoveel mogelijk goederen proberen te verplaatsen. Er zijn enorme voorraden aangelegd. We kunnen pas zien hoe goed alles werkt, als die voorraden beginnen op te raken.”

Verbaas snapt dat bij het zien van al die lege noodparkeerplaatsen of bij het ontbreken van zendingen uit het VK, de vergelijking wordt getrokken met de millenniumbug, een softwareprobleem dat rond de eeuwwisseling de digitale infrastructuur zou ontwrichten. Er gebeurde uiteindelijk niets.

„De klok loopt gewoon wat achter”, denkt Verbaas. „In een kwestie van dagen, hooguit weken, zullen de volumes stevig gaan oplopen. Dan merken we pas of we toch niet heel snel aan onze capaciteit zitten.”

De laatste weken kreeg de Brexitcoördinator van de NVWA nog regelmatig telefoontjes van bedrijven („Gróte hè, met tienduizenden werknemers”) die hun voorbereidingen voor import van en export naar het VK toch niet zo op orde bleken te hebben. En op de eerste ferry die op 1 januari vanuit het VK aankwam, bevond zich een lading verse vis en gedroogd vlees zonder de juiste papieren. „Die is helaas direct teruggestuurd. Het is me een raadsel hoe ze in het VK op die ferry terechtgekomen zijn. Gelukkig waren we scherp.”

Er zijn genoeg potentiële zorgen voor de nabije toekomst, ondanks de goede voorbereidingen aan Nederlandse kant. Wat als het straks in een andere grote ferryhaven, zoals Calais, stroever verloopt? Dan kunnen zomaar procenten van dat vrachtvolume naar Rotterdam uitwijken.

Dat betekent voor organisaties als de NVWA opeens een boel meer werk. „De specialisten of schaarse dierenartsen die we daarvoor nodig hebben, zijn niet zomaar geworven en opgeleid. Over dergelijke scenario’s maak ik me nog weleens nerveus, om eerlijk te zijn”, zegt Verbaas.

Wie met betrokken instanties en bedrijven praat, merkt dat niemand precies weet wat er nog komen gaat. De rustige dagen na de jaarwisseling zijn in ieder geval geen graadmeter, zo hoor je overal. En die boodschap wordt als een mantra herhaald door iedere overheidsdienaar die je spreekt: het blijft belangrijk dat iedereen is voorbereid.

Jeroen Tempels, algemeen directeur van Eurofrigo, is het daar roerend mee eens. De logistiek dienstverlener voor „alles net boven nul tot -25 graden” vond het vooraf moeilijk in te schatten wat er precies zou veranderen, bijvoorbeeld aan de volumes die vanuit het VK naar de EU worden verscheept en op het keurpunt terecht zouden komen. „En we weten nog steeds niet goed waar straks de zwaartepunten gaan liggen.”

Logistieke knooppunten

Wat hij ook merkt bij klanten die afhankelijk zijn van de wederzijdse handel tussen het VK en de EU, is een breed voornemen om goed naar de hele transport- en productieketen te kijken als het ergste Brexitstof is neergedaald. Tempels: „Veel van onze klanten geven aan dat ze dat binnen zes à negen maanden willen doen. Dat kan dus ook betekenen dat ze hun processen gaan omgooien, of productie gaan verplaatsen als er te veel hindernissen zijn.”

En daar, bedoelt Tempels, liggen ook kansen voor bedrijven als Eurofrigo of logistieke knooppunten als de regio Rijnmond. „Als wij in Nederland hebben laten zien dat we alles rond die Brexit goed hebben geregeld, dan kan dat voor bedrijven ook een reden zijn om zich bijvoorbeeld in deze regio te vestigen.”

