Lodewijk Asscher blijft ondanks kritiek uit eigen gelederen PvdA-lijsttrekker

Lodewijk Asscher blijft ondanks kritiek op zijn rol in de Toeslagenaffaire aan als lijsttrekker en partijleider van de Partij van de Arbeid (PvdA). Dat blijkt uit een nieuwjaarswens die maandag is verstuurd naar de PvdA-leden. De afgelopen weken stelden meerdere PvdA-leden dat Asscher moest vertrekken als leider van de partij omdat hij nauw betrokken was bij het schandaal rondom vermeende fraude met kinderopvangtoeslagfraude.

In zijn brief zegt Asscher niets over een eventuele optie om te stoppen als lijsttrekker. Ook een PvdA-woordvoerder stelt desgevraagd dat het nooit „in Frage” is geweest of Asscher zou blijven. Wel reageert Asscher in de brief op de kritiek aan zijn adres. Hij schrijft de afgelopen tijd te zijn aangesproken op zijn „jaren als vicepremier en minister. (…) Ik neem verantwoordelijkheid voor een aantal dingen die niet goed zijn gegaan in Rutte II. Dat hoort bij politiek leiderschap”, aldus de politicus. Verder stelt hij zijn opgedane kennis de komende tijd in te willen zetten.

Asscher was in zijn rol van minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet een van de hoofdrolspelers in de affaire rondom kinderopvangtoeslag, waarbij ouders onterecht werden aangemerkt als fraudeurs. Half december bood Asscher zijn excuses aan: „de constateringen over mijn eigen rol [in de Toeslagenaffaire] zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte”, schreef hij toen op Facebook. Ook toen gaf hij er geen blijk van te overwegen te vertrekken.

