Kleurperspectief

Een bericht dat vorig jaar in deze krant stond, nog maar vijf dagen geleden. Te vrezen valt dat dit soort berichten ook het komend jaar weer volop in het nieuws zal zijn. Aanvankelijk meldde de Rotterdamse politie dat op Sinterklaasavond 2020 een „vader en een zoon agenten hadden belaagd”. Er zou zelfs sprake van zijn dat het mannelijke gezinshoofd een agente „probeerde te verstikken”.

Het gezin zelf heeft een heel ander verhaal, en deed later aangifte tegen de politie vanwege discriminatie, zware mishandeling en belediging. Volgens de vrouw van het gezin heeft een van de agenten „kutneger” geroepen tegen haar partner, en werd zij zelf gereduceerd tot „dat wijf” dat ook afgevoerd kon worden.

Het hele incident is gefilmd, het gezin heeft een advocaat in de arm genomen, en op 14 januari komt de zaak voor bij de strafrechter.

Wat ik niet kan en wil: een oordeel uitspreken welke partij zich precies waaraan schuldig heeft gemaakt, want ik heb het bewuste filmpje niet gezien, en ken ook niet de exacte samenstelling van het gezin.

Dit weet ik uit het krantenbericht: er is sprake van een „37-jarige witte moeder, haar 45-jarige zwarte partner, en hun 18-jarige zwarte zoon”. Is ‘de 18-jarige zwarte zoon’ de biologische zoon van de ‘witte’ moeder en de ‘zwarte’ vader? Is de jongeman ‘bruin’, dat wil zeggen ‘gemengd’? Het doet er niet zo toe, want zij leven in deze gezinssamenstelling, en zoals zo vaak bij families identificeren ze zich met elkaar.

Wat mij opvalt is de stelligheid van al dat ‘wit’ en ‘zwart’ dat in de mond wordt genomen. Mijn vraag: kan het zo zijn dat huidskleur kan verschuiven, of beter gezegd: is het niet waarschijnlijk dat een ‘witte moeder’ van een ‘zwarte zoon’ door de omstandigheden minder ‘wit’ wordt? Ik hou nu op met de aanhalingstekens rond die kleurbegrippen, want ik word er zelf horendol van, maar weet wat ik bedoel: een relativering van de raciale dimensie.

Een witte vrouw die lang met een zwarte man is, een zwarte man die een witte vrouw koos, een zoon die is opgevoed door die twee mensen: dit is het verhaal van een kleurverschuiving. Het is ondoenlijk dat die mensen door het leven gaan en iedere dag herhalen: ‘Dag, zwarte man van me. Hé, fijne, gemengde zoon. Goedemorgen, witte moeder.’

Iemand die ik ken, een wetenschapster adopteerde met haar echtgenoot, beiden wit, een donkerbruine zoon. Het kleurperspectief van dat hele gezin is sindsdien veranderd. Je hebt geen bloedverwantschap nodig om van kleur te verschieten. Intieme banden over de kleurgrenzen heen zorgen ook voor directe vereenzelviging. Raciale verhoudingen zijn bewegelijk als schuifgordijnen.

