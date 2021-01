Kinderen en tieners voorlopig niet gevaccineerd, al duizenden afspraken

Kinderen en tieners tot 18 jaar oud worden voorlopig niet gevaccineerd tegen Covid-19. Dat zegt Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA) maandag tegen NRC. De Gezondheidsraad en het Outbreak Management Team (OMT) worden wel om advies gevraagd over in hoeverre het nodig is deze leeftijdsgroep te vaccineren. Er moet onder meer gekeken worden of de vaccinatie van minderjarigen nodig is omdat zij vatbaarder lijken te zijn voor de nieuwe variant van het coronavirus dat in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken.

De Jonge benadrukt dat de Europese geneesmiddelenbureau EMA opnieuw akkoord zou moeten geven voor de inenting van mensen die jonger zijn dan achttien jaar. De Gezondheidsraad en het OMT gaan zich ook buigen over de periode die tussen de eerste en de tweede prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin moet zitten. Als het mogelijk is om die periode te verlengen, kunnen in kortere tijd meer mensen gevaccineerd worden. Dit advies wordt deze maand nog verwacht. Op dit moment is de interval tussen de twee prikken drie weken.

Maandagochtend is het vaccinatiecallcenter van de GGD’s geopend, waar de eerste zorgmedewerkers hun afspraken kunnen maken. Sinds de opening rinkelde de telefoon zo’n vierduizend keer per uur, zegt RIVM-programmadirecteur van de coronavaccinaties Jaap van Delden. Tot nu toe zijn er zo’n 16.000 afspraken voor een vaccinatie tegen Covid-19 gemaakt.

