In China blijft de partij machtiger dan het bedrijf

Als ondernemer werd Jack Ma jaren geen strobreed in de weg gelegd. De oprichter van Alibaba kon zijn webwinkel in het streng gereguleerde China vanaf 1999 ongehinderd uitbouwen tot een mondiaal imperium met een jaaromzet van 72 miljard dollar (65 miljard euro). Tot Alibaba zich ook ging toeleggen op markten zoals online betalen, cloudopslag, media, verzekeringen en kredietverlening. Die steeds sterkere markpositie lijkt Ma nu de kop te kosten: de Chinese regering grijpt in.

Keerpunt was de blokkade van de beursgang van dochterbedrijf Ant Group. Ma liet zich eind oktober publiekelijk kritisch uit over de Chinese overheid, die in zijn ogen innovatie tegenhield door financiële regulering. Daarmee ging hij op de verkeerde tenen staan, bleek later. De beoogde dubbele beursgang op 5 november van Ant, eigenaar van betaaldienst en kredietverlener Alipay, in Hongkong en Shanghai werd vlak van tevoren geblokkeerd door Beijing. De geschatte recordopbrengst, omgerekend bijna 30 miljard euro, ging daarmee ook in rook op.

Tot op heden is de beursintroductie voor onbepaalde tijd uitgesteld. „Een cruciaal omslagpunt”, volgens vermogensbeheerder Corné van Zeijl van Actiam. „Dit had het kroonstuk moeten zijn voor Jack Ma.” Volgens hem probeert Ma nu de Chinese overheid tegemoet te komen door van Ant alsnog een traditioneler financieel bedrijf te maken, met een holding die aan standaardregels moet voldoen. Van Zeijl: „Dat betekent dat Ant bij uitstaande leningen veel meer kapitaal moet aanhouden als buffer, net als banken. Ant is nu als capital-light bedrijf bovenmatig winstgevend.”

Eind december liet president Xi Jinping nogmaals van zich horen. Toen werd bekend dat de Chinese mededingingsautoriteit onderzoek gaat doen naar Alibaba wegens „verdenking van monopolistische praktijken”. De stap is onderdeel van het strengere mededingingsbeleid voor Chinese (fin)techbedrijven, die misbruik zouden maken van hun dominante positie. Zo mogen zij niet langer samenwerken of onderling gevoelige consumentengegevens delen. Het onderzoek betekende de volgende klap voor Alibaba. De koers daalde sinds het hoogste punt in oktober bijna een derde. Pas afgelopen week steeg hij weer licht door koopjesjagers die hun kans schoon zagen. Van Zeijl: „Van de 64 analisten geven er nu 63 een koopadvies, dat heb ik nog nooit gezien.” De populariteit van het aandeel noopte beleggersvereniging VEB om geïnteresseerde investeerders te waarschuwen voor de „politieke kwetsbaarheid” van Alibaba en Ant.

Ondertussen is er ook nog voldoende ruimte voor groei voor Chinese bedrijven. „De rol van de overheid blijft groot”, zegt macro-econoom Arjen van Dijkhuizen van ABN Amro. „Het verschil is dat het herstel van de Chinese economie niet verstoord is door nieuwe corona-uitbraken.” De bank gaat, na de historische coronakrimp, voor dit jaar uit van een bovengemiddelde groei van 8 procent. Van Dijkhuizen: „Na de Chinese productie en export trekt nu ook de binnenlandse consumptie aan – heel belangrijk voor economisch herstel.”

Lukas Daalder, beleggingsstrateeg bij BlackRock, verwacht verder dat China zich door dreigende handelsbelemmeringen meer op de eigen regio zal richten. „Wat er nu in China gebeurt, kun je niet los zien van de bredere trend dat het zich steeds meer op de eigen invloedsfeer richt, hetzij op zijn binnenlandse economie, hetzij op Azië en Afrika.” Ook hij verwacht dat de Chinese financiële markten het relatief goed zullen doen in 2021.

Daarmee is het zaak voor Jack Ma om mee te liften op dat herstel, zonder dat hij zich politiek roert. Van Zeijl: „Alibaba blijft een monopolist in een communistisch systeem. Wat je dan niet moet doen, is bijten in de hand die je voedt.”

