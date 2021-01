Het was fout wat hij deed, dat weet Tim nu

‘Kunt u uitleggen wat een Tor-netwerk is?”, vraagt rechtbankvoorzitter F.J.H. Hovens aan Tim (22). Zijn stem rustig en vriendelijk. Hij heeft begrepen dat Tim het moeilijk vindt over de zaak te praten. „Hmm, nee”, zegt Tim. Op zijn schoot bewegen zijn handen onrustig.

„Dat is een geheim netwerk”, zegt de voorzitter. „Het wordt ook wel darkweb genoemd. Met je gewone browser kun je er niet opkomen. Het probleem is: er gebeuren allemaal dingen die niet mogen. En het stond op jouw computer. Je moet het geïnstalleerd hebben. Waarom heb je dat gedaan?”

Stilte.

„Ik zal je een beetje op weg helpen. Kan het zijn dat je contact had met mensen over kinderporno? Dat die mensen je een link stuurden?”

„Hmm”, zegt Tim.

„De politie heeft beschrijvingen van de foto’s gemaakt. Herken je de beelden daarin? Een minderjarige jongen die een andere jongere pijpt of die gepijpt wordt door een volwassene?”

„Hmm...ja”, zegt Tim.

„De rechtbank krijgt helaas vaak strafzaken met kinderporno. Ik moet wel zeggen dat deze foto’s extreem zijn. Het gaat soms zelfs om baby’s. Dat wil ik toch vermeld hebben. Hoe kwamen die foto’s nou op je computer?” Tim weet het niet.

„Wist je dat dit fout is? Dat dit niet mag? Voor de politie binnen viel?”

„Nee, nee”, zegt Tim.

„Schrok je toen de politie in je kamer stond? Je ouders schrokken ook, denk ik.” Tims vader zit op de stoel achter hem in de zaal. Maar, zegt de voorzitter nog eens, „vond je het niet vreemd dat het stiekem was? Je naar een geheim netwerk moest?”

„Nee”, zegt Tim. Inmiddels begrijpt hij wel dat het niet mocht. Het is hem uitgelegd. „Omdat kinderen die...”

De voorzitter: „Voor dit soort foto’s moeten kinderen misbruikt worden. Dat is heel erg slecht voor kinderen.” „De politie heeft ook gekeken waarom je dit deed. Of het iets met seksuele gevoelens te maken heeft. Vond je het spannend ernaar te kijken?”

Tim heeft geen antwoord.

„Het ging niet heel makkelijk op school. Er is autisme vastgesteld. Je hebt een zwak probleeminzicht, vindt het lastig naar jezelf te kijken, te zien of je iets goed doet, of anders moet doen. Je vindt het lastig om met mensen om te gaan, klopt dat?”

„Ja”, zegt Tim.

„Je bent aangemeld bij de Waag [Centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg, red.]. Hoe gaat het daar?”

„Nieuw en spannend”, zegt Tim. „Rustig aan beginnen. Met een werkboek. Over dat waarom ik nu hier zit.”

Een stilte. „Is er iets waarvan je denkt: dit moet ik nog vertellen? Wat de rechtbank nog over je moet weten?” Tim zegt van niet.

Dan komt de officier van justitie aan het woord. „Ik begrijp wel dat Tim zenuwachtig is.” Tim downloadde, bezat en verspreidde kinderporno. „Alleen, welke straf moet volgen?” Ze ziet dat Tim „het moeilijk vindt zich te uiten, maar hij begrijpt wel dat het fout is.” Tim leunt op zijn ouders. Ze vindt dat het jeugdstrafrecht moet worden toegepast, dat is ook wat de reclassering adviseerde. „Vanuit isolement kwam Tim in de donkerste krochten van het internet terecht”, zegt zijn advocaat. Tim functioneert op verstandelijk beperkt niveau. Zonder zijn ouders zou hij niet meer achter zijn computer vandaan komen. „En dat zou hij prima vinden.” Maar Tim heeft wel een „pro-sociale houding”. „Hij wil gewoon doen wat goed is.”

Tim, wil jij nog iets zeggen?, vraagt de voorzitter. „Niets nieuws bij je opgekomen? Wat vond je ervan?” „Spannend”, zegt Tim.

Op de laatste dag van 2020 hoort Tim dat hij een taakstraf van 80 uur krijgt en drie maanden voorwaardelijk jeugdgevangenis, met een proeftijd van twee jaar. Zoals door de officier van justitie is geëist. Tim moet zijn behandeling voortzetten. De reclassering houdt toezicht.

