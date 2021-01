AC Monza: het laatste kunstje van Silvio Berlusconi

Als Silvio Berlusconi in september 2020 aan de rand van Milaan in het San Raffaele-ziekenhuis ligt, krijgt hij een iPad in zijn handen gedrukt. Buiten wappert een groot spandoek aan een hek, de tekst ‘Forza Silvio!!!’ is duidelijk leesbaar op het witte doek. Berlusconi heeft lang over deze dag gedroomd, het had het hoogtepunt van een twee jaar durende periode moeten worden: het moment waarop hij het San Siro-stadion binnenschrijdt als eigenaar van het bescheiden AC Monza, dat het opneemt tegen AC Milan. In plaats daarvan ligt hij vanwege een coronabesmetting alleen in een steriele ziekenhuiskamer en ziet hij op de iPad hoe zijn nieuwe club in een spookachtig, leeg stadion aantreedt tegen zijn oude liefde. Het vriendschappelijke duel moet dienen als teken dat Berlusconi’s vermoedelijk laatste kunstje in de voetbalwereld niet ongemerkt voorbij zal gaan.

Ruim dertig jaar lang was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan. Hij nam de club over in 1986 en stuwde de Rossoneri, samen met zijn rechterhand Adriano Galliani, tot grote hoogten. Hij zag wereldsterren – van Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten tot aan Zlatan Ibrahimović – komen en gaan en liet de prijzenkast uitpuilen. Na een aantal minder succesvolle jaren nam Berlusconi, de man aan wie talloze schandalen kleven, afscheid. Zijn familiebedrijf Fininvest verkocht de aandelen in 2017 voor zo’n 740 miljoen euro aan Chinese investeerders.

Villa San Martino

Op het moment dat Berlusconi bij Milan afzwaaide, was hij 80 jaar. Het leek evident dat hij zich zou terugtrekken in Villa San Martino, zijn gigantische woning in Arcore, op minder dan tien kilometer van Monza, en dat men hem niet meer terug zou zien in de voetbalwereld. Toch broedde de voormalig premier van Italië in het jaar daarna op een comeback. Toen Adriano Galliani op een ochtend in Arcore, tijdens een ontbijt met gasten, vertelde dat SS Monza 1912 te koop stond, ontwaakte de zakenman in Berlusconi. Nog dezelfde dag was er een akkoord: Fininvest nam de Serie C-club voor zo’n 3 miljoen euro over. „Voor Galliani is Monza de club van zijn hart. Hij vertelde eerder niet voor niets dat hij tien jaar bij Monza heeft gewerkt en daarna 31 jaar is ‘uitgeleend’ aan AC Milan”, zegt sportjournalist Willem Haak, een kenner van het Italiaanse voetbal. „Voor Berlusconi ligt het anders: zijn grote droom is vooral om van AC Milan te winnen in San Siro.”

Het is niet moeilijk om een parallel te zien tussen de oud-premier, mediamagnaat en ondernemer Berlusconi, die steeds weer in een andere hoedanigheid ten tonele verschijnt, en AC Monza, de club die te boek staat als een kat met negen levens. De historie van de vereniging is gevuld met naamswijzigingen, faillissementen en verschillende eigenaren – onder wie Clarence Seedorf, die de club in 2009 met zijn bedrijf ON International, samen met een aantal andere investeerders, overnam.

Dat de derdedivisionist in 2018 na een aantal omwegen in handen van Berlusconi en de in Monza geboren Galliani kwam, leidde tot vreugde bij de supporters. „Jarenlang werd in Monza geroepen dat Berlusconi de enige man in Italië is die de club voor het eerst in de historie naar de Serie A kan brengen”, vertelt Diego Marturano, die de club volgt voor onder meer La Gazzetto dello Sport. Als motto voor AC Monza werd gekozen voor Sarà Romantico – ‘Het zal romantisch worden’. Kort na de officiële bekendmaking van de overname, liet Berlusconi weten dat hij alleen gentlemen in de selectie wil: mannen zonder extravagante hanenkammen of andere zaken die volgens hem niet aan de traditionele normen voldoen. „De spelers zullen geen baard en absoluut geen tattoos hebben”, zei hij.

Miniatuurversie

Berlusconi’s hang naar het verleden werd, naarmate de tijd vorderde, steeds duidelijker. Het leek alsof hij probeerde om in Monza een miniatuurversie van zijn glorieuze AC Milan te bouwen. De naam van de club werd veranderd naar ‘AC Monza’ en de eigenaar heeft een aantal vertrouwelingen naar zijn nieuwe standplaats gehaald: zijn broer Paolo, eerder vicepresident bij Milan, werd benoemd tot directeur en Cristian Brocchi, die jarenlang bij de ‘Rossoneri’ voetbalde, kreeg een baan als hoofdtrainer. In oktober 2019 vroeg Berlusconi zelfs Arrigo Sacchi, de succesvolle oud-trainer van AC Milan, om naar Monza te komen. Sacchi sloeg het aanbod af.

Monza is doorgaans een rustige stad, een plek die één keer per jaar het centrum van opwinding is: als de Formule 1 neerstrijkt in Lombardije en het geronk van motoren de Duomo di Monza, de oude kathedraal in de binnenstad, doet beven. Berlusconi en Galliani hebben er echter voor gezorgd dat de komst van ploegen als Juventus en Internazionale en het bijbehorende Serie A-circus opeens een reële mogelijkheid is. In het seizoen 2018-’19 haalde Galliani, gewapend met Berlusconi’s chequeboek, maar liefst 29 nieuwe spelers en werden er miljoenen geïnvesteerd in het stadion en het vervallen trainingscomplex.

Mario Balotelli scoort bij zijn debuut voor AC Monza. Foto Fabrizio Radaelli/EPA

Een jaar later, in 2020, eindigde AC Monza in de competitie met een straatlengte voorsprong op de eerste plaats. Het coronavirus zorgde ervoor dat de Serie C vroegtijdig werd stopgezet en promotie een feit was. In combinatie met de Berlusconi-factor heeft het ervoor gezorgd dat de club in heel Italië bekend is. „Toen ik Monza begon te volgen, zaten er drie journalisten op de perstribune. Inmiddels zijn het er op een goede dag een stuk of vijftig. AC Monza is nu, na de grote ploegen uit de Serie A, de club waarover in Italië het meeste gelezen wordt”, zegt Diego Marturano.

15 miljoen euro

Na de promotie lieten Berlusconi en Galliani in de zomer van 2020 zien dat het ze menens is: ze investeerden ruim 15 miljoen euro in de selectie, meer dan iedere andere Serie B-club. Naast een aantal jonge aanwinsten werden oude bekenden aan de club gelinkt: zo liet Berlusconi doorschemeren dat hij geïnteresseerd was in Zlatan Ibrahimovićc en de al gestopte Kaká, met wie hij succesvol samenwerkte in Milaan.

De komst van Kevin-Prince Boateng, die in het verleden onder meer bij AC Milan en FC Barcelona speelde, toonde dat Berlusconi’s ambities niet te onderschatten zijn, net als zijn invloed. „Ik heb een band met Galliani en Berlusconi die verder gaat dan het voetbal, dus was het moeilijk om nee te zeggen toen ze belden”, zei de middenvelder over de opvallende overstap. De klap op de vuurpijl moest toen nog komen: de entree van Mario Balotelli. De spits werd vorige maand met een enorme kerstboom op de achtergrond gepresenteerd, alsof hij in hoogsteigen persoon een kerstcadeau voor de supporters was.

Ondanks dat Balotelli vooral bekendstaat als fulltime enfant terrible en de afgelopen jaren weinig om voetbaltechnische redenen in het nieuws is geweest, was hij bij zijn debuut vorige week direct belangrijk: in de wedstrijd tegen koploper Salernitana scoorde de spits al in de vierde minuut. Zijn komst is – net als de vermeende interesse in oud-Ajacied Lasse Schöne – een duidelijk statement. Het onderstreept de ambities van Galliani en Berlusconi; met AC Monza willen ze de Serie A nog één keer bestormen en hun eerdere successen evenaren.

