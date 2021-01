EMA geeft maandagavond mogelijk groen licht voor Moderna-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) velt maandag mogelijk een eindoordeel over het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna. Bij groen licht geeft het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) rond 18.00 uur een persconferentie, bevestigt een woordvoerder aan NRC. Daarna moet de Europese Commissie zich nog buigen over de toelating van het vaccin.

Maandagmiddag vergadert het geneesmiddelenbeoordelingscomité (CHMP) van de 27 EU-lidstaten over de veiligheid en werkzaamheid van het Moderna-vcaccin. Op de uitkomsten wil de CBG-zegsvrouw nog niet vooruitlopen. Maar ze houdt wel rekening met het scenario dat het vaccin wordt goedgekeurd.

Komt er maandagavond geen eindoordeel, dan volgt die mogelijk woensdag. En dat is al zes dagen eerder dan aanvankelijk op de agenda stond. De farmaceut heeft namelijk bepaalde extra documenten sneller aangeleverd dan verwacht. Overigens krijgt Nederland in het eerste kwartaal ‘slechts’ 400.000 doses van dit vaccin. Omdat iedereen twee keer geprikt wordt, staat dat gelijk aan de inenting van 200.000 personen. Daarmee zet het minder zoden aan de dijk dan het grootschaliger ingekochte vaccin van Pfizer en BioNTech, dat komende woensdag voor het eerst in Nederland wordt geprikt (als hekkensluiter in de EU).

Moderna claimt 94,1 procent effectief te zijn in het voorkomen van besmetting met het coronavirus en is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada.

