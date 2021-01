EMA: eindbeoordeling Moderna-vaccin laat toch nog op zich wachten

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het oordeel over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna nog niet klaar. Het comité dat geneesmiddelen beoordeelt (CHMP) kon maandagavond nog geen eindoordeel naar buiten brengen. Eerder op de dag leek het erop dat de Europese waakhond dat wel zou kunnen; ook was er een persconferentie voorbereid door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om toelichting te geven op het besluit.

CBG-voorzitter Ton de Boer kon aan de verzamelde pers maandagavond uiteindelijk niet meer kwijt dan dat het comité „er nog niet uitgekomen” was. Volgens hem laat dat vooral zien „dat er een zorgvuldig proces plaatsvindt om tot een oordeel te komen”. „Dit kan gebeuren. We hadden anders gehoopt, maar dit is het geval momenteel.” De Boer kon niet vertellen om welke reden de conclusie van de waakhond op zich laat wachten. „27 landen leveren commentaar aan, dat is afgelopen weekend ook nog gebeurd”, zei hij. Hij zei niet te weten welke vragen nog open staan. In de zogeheten rolling review moet Moderna de vragen van de verschillende verzamelde nationale geneesmiddelen-agentschappen beantwoorden.

Aanvankelijk stond de conclusie voor aanstaande woensdag 6 januari op de planning. De Boer: „Het lijkt erop dat men toch 6 januari tot een besluit komt”, al durfde hij niet te beloven dat die datum gegarandeerd is. Hij sprak van een grote tijdsdruk voor het afronden van de beoordeling. Zodra een positieve beoordeling van de waakhond binnen is, is het aan de Europese Commissie om te bepalen of het Moderna-vaccin daadwerkelijk wordt toegelaten voor gebruik. De EU heeft al een order uitstaan bij de fabrikant voor 80 miljoen doses. Deze zullen worden verdeeld over de 27 lidstaten.

Lees meer over de werking van het mRNA-vaccin

Het Moderna-vaccin werd eerder al goedgekeurd door instanties in de Verenigde Staten en Canada. In die landen wordt het ook al ingezet. Net als het middel dat concurrent Pfizer/BioNTech ontwikkelde is het een mRNA-vaccin, dat gebaseerd is op een specifiek deel van de genetische code van het virus. Door dit onderdeel van het mRNA in het lichaam toe te dienen, worden cellen aangespoord het corona-eitwit aan te maken. De rest van het lijf reageert op dit onbekende eiwit, waarna via het immuunsysteem de afweerreactie wordt aangemaakt.

CBG-voorzitter Ton de Boer gaf maandagavond kort toelichting op het tóch niet uitkomen van de eindconclusie van de EMA:

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Vaccineren begint woensdag, twee dagen eerder dan gepland