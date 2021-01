Eigen CDA van minister Grapperhaus twijfelt over vuurwerk

Precies dertig seconden heeft het Apeldoornse raadslid Hessel Dooper vrijdagmiddag om (via videoverbinding) zijn amendement op het verkiezingsprogramma van het CDA te bepleiten. Maar als het CDA-congres zijn voorstel voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk aanneemt, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn: „Mijn partij speelt een sleutelrol in de vuurwerkdiscussie”, zegt Dooper. „Ik verwacht dat het CDA nodig zal zijn om een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen.”

In de Tweede Kamer gaan al langer stemmen op voor zo’n verbod. Het afgelopen jaar stemde een meerderheid voor het verbieden van zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen. Deze maatregel werd dit najaar ingehaald, toen de Kamer instemde met een voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om in verband met de corona-epidemie het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling helemaal te verbieden.

Op Oudejaarsnacht werd er nog steeds overal in het land geknald, maar de hoeveelheid vuurwerk die de lucht in ging, lag lager dan anders. Dat gold ook voor het aantal gewonden: bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen veel minder slachtoffers binnen dan een jaar geleden.

Groeiende roep om verbod

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) vond het te vroeg te concluderen dat een verbod werkt. Maar de voorstanders van een totaalverbod willen nu doorpakken, en een van hen is een prominente CDA’er. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s, pleitte op Nieuwjaarsdag voor het uitbannen van vuurwerk. „Nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod”, zei hij tegen Omroep Gelderland. „Ook voor volgend jaar.”

Bruls’ standpunt wordt gedeeld door een groeiende groep lokale bestuurders. Niet alleen binnen het CDA, maar ook binnen de VVD. Uit een rondvraag onder 55 burgemeesters van de twee regeringspartijen door NRC vorig jaar bleek een meerderheid voor het verbieden van consumentenvuurwerk: ook siervuurwerk.

De fracties in de Tweede Kamer zijn nog niet zo ver. VVD-woordvoerder Erik Ziengs vraagt zich af of het lage aantal vuurwerkslachtoffers te wijten is aan de kleinere hoeveelheid vuurwerk die is afgestoken of omdat mensen grotendeels binnen bleven. De VVD stemde vorig jaar in met een verbod op vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk, maar een totaalverbod is volgens Ziengs „prematuur.”

Kamerlid Chris van Dam (CDA) is minder afwijzend. Hij wil geen verbod zonder draagvlak onder de bevolking, zo laat hij weten. Tegelijkertijd realiseert het Kamerlid zich dat dat draagvlak „groeiende” is: „De discussie over een verbod leeft, ook binnen onze partij.” Zelf hoopt Van Dam dat het partijcongres het amendement van het raadslid Hessel Dooper verwerpt. Mocht het echter worden aangenomen, doemt een meerderheid op in de Kamer, waar voor- en tegenstanders elkaar nu in evenwicht houden.

Een ding staat vast: de gemeente Apeldoorn zal 2022 zonder vuurwerk ingaan. Een voorstel van Dooper om het afsteken te verbieden, werd afgelopen jaar gesteund door een meerderheid van de raad. Daarna zal Nederland volgen, denkt Dooper. „Over tien jaar zal ons denken over vuurwerk grondig zijn veranderd.”